Suomi on aina ollut kansainvälinen ja monien kulttuurien maa, mutta myytti yksi­kulttuurisesta kansasta elää sitkeästi.

Yksi tämän kesän mielen­kiintoisimmista radio-ohjelmista on Pekka Vahvasen Lukuja rasismin historiasta. Kahdeksan­osainen sarja on Yle Areenassa. Sen kun kuuntelee alusta loppuun, mielessä ei vähään aikaan pyöri kovin ruusuisia kuvia ihmiskunnasta.

Juutalaisia on vainottu tuhansia vuosia. Orjuudella ja rasismilla on pitkät juuret myös Lähi-idässä. Afrikkalaisten rasismi on osittain eurooppalaisten tuomaa. Valtiollinen rasismi kukoistaa Aasiassa. Tiedekin on oikeuttanut rasismia. Huhhuh.

Rasismia on määritelmän mukaan ihmisten tai ihmisryhmien asettaminen muita alempi­arvoisempaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperän, ihon­värin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella.

Ihmisten kiusaaminen, syrjintä, vaino, etninen puhdistus tai kansanmurha ovat ilmiselviä ja räikeitä rasismin muotoja, jotka on helppo tuomita. Mutta aina rasismia ei ole niin helppo tunnistaa tai tiedostaa.

Yksittäisen ihmisen rasistiset mielipiteet eivät ole iso ongelma, mutta yhteiskunnassa vallitsevat tiedostamattomat ennakkoluulot ovat.

Jos kaikkia Suomessa syntyneitä somali­taustaisia tyttöjä neuvotaan opiskelemaan lähihoitajiksi, opettaja ei välttämättä edes tajua olevansa rasisti. Yliopistossa opiskelevalta maahanmuuttajalta saatetaan kysyä toistuvasti, että miten sinä tänne pääsit.

Tiedostamaton, rakenteellinen rasismi asettaa joillekin ihmisille rajoitteita, jotka voivat olla kohtalokkaita. Lahjakas nuori ei lähdekään tavoittelemaan unelmaansa, vaan tyytyy siihen, mitä hänen odotettiin haluavan.

Toisin kuin usein luullaan, Suomi on aina ollut kansainvälinen ja monien kulttuurien maa. Vielä parisataa vuotta sitten Helsingissä puhuttiin enemmän ruotsia ja venäjää kuin suomea. Edes suomenkieliset eivät ole niin samanlaisia kuin usein kuvitellaan.

1800-luvulla syntynyt kansallisuusaate oli väkevä voima, joka synnytti Eurooppaan demokraattisia kansallisvaltioita. Ilman suomalaista identiteettiä tuskin olisi itsenäistä Suomea.

Myytti yksikulttuurisesta Suomesta elää tajunnassamme hämmästyttävän sitkeästi. Historiaa voisi katsoa myös laveammasta näkökulmasta, ja se olisi nykyisin todellakin tarpeen.

Ajatus yksikulttuurisesta kansasta kääntyy helposti muukalais­vastaisuudeksi: me ja muut. Siitä ei yleensä seuraa mitään hyvää.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.