Miksi valtiovalta suosittelee ainoaksi ratkaisuksi hiilineutraaliin rakentamiseen puurakentamista?

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi Suomessa ja EU:ssa suunnitellaan kovia toimia. Suomen on tarkoitus olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Toimialojen vähähiilisyystiekartat ovat keskeinen osa Suomen pyrkimystä hiilineutraaliuteen. Rakentamisen tiekartat osoittavat, että rakennus- ja kiinteistöalan sekä hallinnon yhteisillä ponnistuksilla hiilineutraalisuustavoitteet pystytään toteuttamaan Suomen asettamassa aikataulussa.

Tiekartoissa esitettyjen tulosten perusteella on koko rakentamisen arvoketjujen kannalta epäloogista, että valtiovalta suosittelee ja tukee ainoaksi ratkaisuksi hiilineutraaliin rakentamiseen puurakentamista. On totta, että puurakentaminen osaltaan auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, mutta se ei pysty olemaan ainoa ratkaisu ja sen vaikutukset kokonaisuuteen ovat rajalliset.

Puu- ja kuitupohjaiset tuotteet voivat harvoissa paikoissa korvata muiden materiaalien käyttöä rakentamisessa – ne voivat ainoastaan täydentää. Ei riitä, että rakentaminen ja rakennuksen käyttö on vähähiilistä, vaan rakennusten ympäristökuormituksesta on huolehdittava myös niiden purkamisen jälkeen.

Teräsrakentamisessa ei tarvitse siirtyä kiertotalouteen – siinä on oltu jo vuosisatoja. On arvioitu, että 75 prosenttia kaikesta tähän asti valmistetusta teräksestä on edelleen käytössä. Teräsrakenteiden kierrätys toimii jo lähes sataprosenttisesti. Kierrätetystä teräksestä sulatetun niin sanotun romuteräksen hyödyntäminen pienentää uuden teräksen valmistuksen hiilidioksidipäästöjä radikaalisti – jopa 80 prosenttia.

Terästä voidaan kierrättää käytännössä ikuisesti ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Kun tämä rakennuksen elinkaaren jälkeinenkin teräksen uusiokäyttö huomioidaan, olemmekin jo hyvin ilmastoystävällisessä materiaalissa. Ja lisää on luvassa, kun eurooppalaiset terästehtaat kehittävät kilvan toimintaansa tavoitteenaan tuottaa terästä fossiilivapaasti vedyn avulla jo tällä vuosikymmenellä. SSAB valmisti elokuussa ensimmäisen hiilineutraalin erän terästä Ruotsissa.

Esimerkki innovatiivisesta teräsrakentamisesta on Lohjan asuntomessujen 2021 vetonaulaksikin tituleerattu Pyörre, joka on sekä vähähiilisyyden että kiertotalouden emotalo. Pyöreä talo on valmistettu teräksestä ja siinä on maksimoitu kierrätettyjen, kierrätyskelpoisten ja uusiutuvien materiaalien osuus.

Koko talosta vain viidennes tulee käyttöiän jälkeen päätymään jätteeksi. Muun muassa teräksinen kantava runko, teräksiset perustukset ja teräsrunkoiset väliseinät soveltuvat aikanaan kokonaisuudessaan kierrätykseen.

On tarpeellista, että valtiovalta asettaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta niihin tulee pyrkiä materiaali- ja teknologianeutraalisti, sillä vaihtoehtoja on.

Markku Uitto

toimitusjohtaja

Teknisen kaupan liitto

