Mielipidesivulla on kirjoitettu useista Helsinkiä koskevista bussilinjojen muutoksista, mutta tämä sama koskee myös Vantaata. Olen asunut nykyisessä osoitteessani yli 17 vuotta, ja aina on bussipysäkille, joka on kohdallani, pysähtynyt bussi.

Nyt syksyaikataulun ja uudistuksen jälkeen uusi bussi nro 570 (entinen 562) pyyhältää ohi Savikkatien pysäkkien mennen tullen. Tästä ei kulje mitään muitakaan busseja, joten on kyllä viheliäistä lopettaa olemassa olevat pysäkit ihan noin vain.

Palvelua pitäisi parantaa eikä huonontaa. Ei siinä pysähdyksessä montaa minuuttia mene.

Leila Röman

Vantaa

