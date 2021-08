Minut on rokotettu kahteen kertaan, mutta en saa qr-koodia

Sain koronarokotukseni Ruotsissa, mutta tietojani ei voida kirjata suomalaisiin potilastietoihin.

Olen Suomen kansalainen, jolla on ruotsalainen avopuoliso. Koronaviruspandemian alkaessa loppuivat matkat kotimaahan, ja jäin Ruotsiin avopuolisoni luokse.

Kun tuli rokotusten aika, minulle sanottiin, että saan rokotukset Ruotsissa, vaikka minulla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta. Minulle luotiin väliaikainen tunnus, ja rokotukseni näkyvät ruotsalaisissa potilastiedoissani. Koska en puuttuvan henkilötunnuksen takia pääse katsomaan tietojani sähköisesti, sain paperikopiot rokotuksistani.

Lähetin kopiot rokotuksistani Suomeen, koska halusin, että myös kotimaassa nähdään, että olen rokotukseni saanut. Kesäkuussa sain tiedon, ”ettei tietojani rakenteisesti voi kirjata” potilastietoihini. Minulle lähetettiin kuitenkin ystävällisesti kolmikielinen todistus Ruotsissa saamistani rokotuksista. Näin pitkälle kaikki hyvin, sillä näiden kahden paperin – ruotsalaisen ja suomalaisen koronatodistuksen – avulla olen selvinnyt toistaiseksi.

Tie on kuitenkin noussut pystyyn nyt, kun covid-rokotuspasseihin vaaditaan qr-koodi. Suomen ja ilmeisesti myös EU-ohjeiden mukaan se maa, jossa on saanut rokotuksen, antaa passin. Ruotsi ei sitä kuitenkaan anna, koska minulla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta. Suomen viranomaiset taas viittaavat päätökseen, että passin saa samasta maasta, jossa rokotus on annettu.

Yllätyksekseni huomasin, että Ruotsissa rokotetut norjalaiset voivat saada passin Norjasta, mikäli siellä on tiedot rokotuksista. Miksi sama ei onnistu Suomessa, kun tieto rokotuksista on siellä?

Rokotuksistani huolimatta olen kohta samassa tilanteessa kuin rokottamattomat. Paikkoihin, joissa aletaan vaatia qr-koodin sisältävä koronapassi, minulla ei ole menemistä. Myös matkustaminen on hankalaa tai lähes mahdotonta.

Ylittävätkö byrokratia ja säännöt käytännön tarpeet?

Maija Berndtson

Helsinki / Gävle, Ruotsi

