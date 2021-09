Yksityislääkäreillä on jatkuvasti tuhansia tyhjiä aikoja, joten hoitoon pääsee välittömästi tai muutaman päivän jonotuksella.

Viime aikoina on kirjoiteltu paljon terveyskeskusten lääkäripulasta ja pitkistä potilasjonoista terveyskeskuksiin. Terveyskeskuslääkärit uupuvat kovan paineen alla, ja paine pahenee jatkuvasti erikoissairaanhoidon siirtäessä entistä enemmän potilaita jatkohoitoon terveyskeskuksiin.

Poliitikot ovat esittäneet tuhannen lääkärin vajauksen helpottamiseksi lääkärikoulutuksen lisäämistä ja jopa uuden tiedekunnan perustamista sekä ulkomaisten lääkäreiden rekrytoimista Suomeen.

Lääkäritiheys on kuitenkin Suomessa asukaslukuun nähden Euroopan korkeimpia. Yksityislääkäreillä on jatkuvasti tuhansia tyhjiä aikoja, joten hoitoon pääsee välittömästi tai muutaman päivän jonotuksella. Yksinkertaisin ja nopein tapa hoitaa perusterveydenhoidon jonot on palveluseteleiden antaminen potilaille. Kustannukset nousisivat jonkin verran, mutta kaikista kalleinta on lisätä lääkäreiden koulutusta perustamalla uusi tiedekunta.

Matti Nikkilä

lääketieteen tohtori, sisätautiopin dosentti, Tampere

