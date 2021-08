Raportteja ja valmistelun etenemistä on käsitelty useaan otteeseen demokraattisissa päätöksentekoelimissä. Asiasta on kerrottu myös mediassa.

Apulaisprofessori Milos Mladenovic kirjoitti (HS Mielipide 22.8.), ettei Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämisprosessi ole ollut läpinäkyvä eikä muun muassa ilmastotavoitteita ja ihmisten liikkumismahdollisuuksia ole otettu riittävästi huomioon.

HKL:n yhtiöittämisvalmistelu käynnistyi vuoden 2019 alussa. Työryhmän työn jatkoksi Helsinki, Espoo ja Vantaa jatkoivat seudullisen yhtiön edellytysten valmistelua kolmella eri selvityksellä vuosina 2019 ja 2020.

Selvitykset on julkaistu HKL:n verkkosivuilla. Raportteja ja valmistelun etenemistä on käsitelty useaan otteeseen demokraattisissa päätöksentekoelimissä kuten HKL:n johtokunnassa ja kaupunginhallituksessa tai sen aamukoulussa. Asiasta on kerrottu myös mediassa. Noin kymmenen kertaa valmistelutilannetta on selostettu eri kaupunginvaltuustoryhmille.

Yhtiöittämisestä on tehty henkilöstövaikutusten arviointi, ja yhtiöittämistä on käsitelty kuukausittain HKL:n henkilöstötoimikunnan kokouksissa vuoden 2020 alusta lähtien. Asiaa on käsitelty myös kaupunkitasoisessa henkilöstötoimikunnassa ja henkilöstöpoliittisessa työryhmässä.

Yhtiöittämisestä on annettu informaatiota henkilöstölle viikoittain toimitusjohtajan infotilaisuuksissa ja asiasta järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa. Lisäksi henkilöstön edustajat ja johto käyvät ajankohtaisia kysymyksiä yhdessä läpi viikoittain. Asian tärkeyden vuoksi keskustelua henkilöstön ja demokraattisten instituutioiden kanssa on käyty erityisen paljon.

Toisin kuin Mladenovic oletti, yhtiöittäminen ei suoranaisesti vaikuta kansalaisten liikkumismahdollisuuksiin, vaan HKL:n tehtävät säilyvät nykyisellään, vaikka sen hallintomuoto muuttuu liikelaitoksesta kaupungin omistamaksi yhtiöksi. Yhtiöittäminen ei siis vaikuta raitio- tai metroliikenteen järjestämistapaan tai eri toimijoiden vastuualueisiin. Se ei toisaalta myöskään poista vaihtoehtoja tehdä muutoksia tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiöittäminen luo hyvät edellytykset kestävän kaupunkiliikenteen laajentamiseen sekä muun muassa hiilineutraaliuteen tähtäävien toimenpiteiden tehokkaampaan toteuttamiseen.

Ville Lehmuskoski

toimitusjohtaja, HKL

Atte Malmström

konserniohjauksen päällikkö, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.