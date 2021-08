Etenevän sairauden kanssa eläminen on perheelle raskas hoitotaakka. Mikä arvo on sillä, että täsmälääkkeen avulla lapsen fyysinen toimintakyky saadaan säilymään pidempään?

Duchennen lihasdystrofia on vakava, etenevä, rappeuttava ja perinnöllinen harvinaissairaus. Sairauden yhteen mutaatioon (nonsense) on ollut Euroopassa tarjolla vuodesta 2014 myyntiluvan saanut toimintakykyä parantava täsmälääke. Korvattavuus on myönnetty useissa maissa, viimeisimpänä Liettuassa ja Skotlannissa keväällä 2021. Suomessa korvattavuutta ei vieläkään ole. Tämä on epätasa-arvoista lapsille, joiden oikeus hoitoon tulisi olla tavallistakin vahvempi.

Harvinaislääkkeiden hinnoista puhutaan paljon, mutta neljän Duchennen lihasdystrofian nonsense-mutaatiota sairastavan lapsen vanhempina haluamme nostaa keskusteluun kysymyksen lääkevalmisteen arvosta perheen kannalta.

Etenevän sairauden kanssa eläminen on perheelle raskas henkinen ja fyysinen hoitotaakka. Lääkehoidosta saaduilla tuloksilla voidaan vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Perheen näkökulmasta jokainen kävelty askel ja jokainen nukuttu yö ilman avustamisen tarvetta on merkittävä arkea ja lapsen itsenäisyyttä tukeva asia. Mikä arvo on sillä, että täsmälääkkeen avulla lapsen fyysinen toimintakyky saadaan säilymään pidempään? Tällaisia asioita me suomalaisten lasten vanhemmat pohdimme joka päivä.

Vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

