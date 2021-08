Iltalehti kommentoi Ruotsin pääministerin ja sosiaalidemokraattisen puolueen puheen­johtajan Stefan Löfvenin päätöstä jättää puolueen ja maan johtotehtävät marraskuun alun puoluekokouksessa.

”Vaikka Löfvenin ratkaisu on yllättävä, on se myös ymmärrettävä.”

”Sisäpolitiikassa Ruotsi on ajautunut epä­vakaaseen tilanteeseen, josta konkreettisena näyttönä oli Löfvenin hallituksen eroon johtanut epäluottamuslause. Vaikka Löfvenin demareiden ja vihreiden vähemmistöhallitus saikin lopulta jatkaa samalla kokoonpanolla, niin tilanne oli historiallinen ja kokemuksena Löfvenille nöyryyttävä.”

”Perinteinen ruotsalainen blokkipolitiikka on tullut tiensä päähän. Demarit Ruotsin vanhana valtionhoitajapuolueena eivät vain ole vielä osanneet tunnustaa tosiasioita.”

”Todennäköisesti Löfvenin seuraaja valitaan hänen lähipiiristään. Vahvimmaksi seuraaja­ehdokkaaksi on veikattu nykyistä valtio­varain­ministeriä Magdalena Anderssonia, 54.”

Turun Sanomat arvioi, että Löfvenin kaudella puolue palasi vasemman laidan harhailusta perinteiseen ruotsalaiseen sosiaali­demokratiaan.

”Pelkkä saavutettujen etujen ja olojen puolustamiseen keskittyminen on toisaalta näyttäytynyt ulospäin Löfvenin hallitusten päämäärättömyytenä.”

”Seurauksena on ollut kriisejä ja kompromisseja, joita sosiaali­demokraattien on ollut pakko hyväksyä. Porvarioppositio laati hänen ensimmäisen pääministeri­kautensa kaksi ensimmäistä valtion budjettia, kun hallitus oli niiden laatimiseen liian heikko. Sen jälkeen valtaa on pidetty milloin ympäristöpuolueen sekä vasemmisto­puolueen ja milloin keskustan sekä liberaalien avulla.”

”Ruotsin politiikan umpikujan mahdollista jatkumista kannattaa seurata tarkasti Suomessakin. Suomi voi olla samanlaisella tiellä.”

Hufvudstadsbladet huomauttaa, että muuten tasa-arvon mallimaana tunnettu Ruotsi on ainoa Pohjoismaa, jossa nainen ei ole vielä koskaan ollut pääministerinä.

”Ei olisi yllätys, jos feminismillä profiloituneet sosiaalidemokraatit tarttuisivat tilaisuuteen pyyhkiä puolueen ukkoleima pois ja valitsisivat naisen puheenjohtajakseen. Toisaalta ei ole varmaa, että uudesta puheen­johtajasta tulee pääministeri.”

”Uudelle puheenjohtajalle ei ole luvassa kuherruskuukautta. Jos hän ensin selviytyy valtiopäivien pääministeriäänestyksestä, pian sen jälkeen hänen pitäisi saada hyväksyntä valtion ensi vuoden budjetille, ja siitä tulee vähemmistöhallitukselle koettelemus.”