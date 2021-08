Avustusten saajat kokevat rahoitusmallin moraalisesti vaikeaksi.

Rahapelaamisen tuotoista myönnetyt avustukset ovat monelle järjestölle elinehto. Yksi järjestöistä, joille avustukset ovat tärkeitä, on Suomen Syöpäyhdistys ry, joka on Suomen suurimpia potilas- ja kansanterveysjärjestöjä. Yhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Jäseniä on runsaat 110 000.

Koska veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset perustuvat rahapelaamisen tuottoihin, kokevat avustuksen saajat rahoitusmallin moraalisesti vaikeaksi. Ainakin teoriassa, mitä enemmän ihmiset pelaavat ja häviävät rahapeleissä, sitä enemmän voittovaroja olisi jaettavissa.

Näin arvioituna rahoituksen siirtäminen osaksi valtion budjettia selkeyttäisi rahoitusmallia. Mikäli näin päätetään, on pidettävä huoli rahoituksen riittävyydestä.

Järjestöt haluavat tehdä pitkäjänteistä työtä potilaiden aseman parantamiseksi vakavan sairauden kohdatessa. Tätä työtä on järjestöjen voitava suunnitella, toteuttaa ja turvata kestävältä ja riittävältä taloudelliselta pohjalta. Rahoituksen vuosittainen taso ei saa olla kiinni kulloinkin vallitsevasta poliittisesta tilanteesta. Järjestöt itse tekevät arvokasta työtä, eivät politiikkaa.

Jukka Moilanen

valtuuskunnan puheenjohtaja

Suomen syöpäyhdistys ry

