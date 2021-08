HS:n jutussa (25.8.) kirjoitettiin, että šakkinyrkkeilyn olisi keksinyt hollantilainen Iepe Rubingh. Rubingh kyllä lanseerasi šakkinyrkkeilyn todelliseen maailmaan, mutta keksijän kunnia lankeaa ranskalaiselle sarjakuvataiteilija Enki Bilalille, joka loi humoristisen lajin sarjakuvaansa Kylmä päiväntasaaja (1992).

Šakkinyrkkeily onkin ainutlaatuinen urheilulaji siinä mielessä, että se on syntynyt sarjakuvan sivuille ja siirtynyt sieltä elävään elämään. Toivoa silti sopii, ettei toisesta Bilalin luomasta urheilulajista tule todellisuutta: Jumalaton näytelmä -sarjakuvassa (1980) nähtävä jääkiekko-ottelu on sen verran väkivaltainen, että sen rinnalla todellinen jääkiekko on pyhäkoulutouhua.

Juha Mäkinen

toimittaja, Helsinki

