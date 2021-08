On hyvä, että neliöt otetaan käyttöön erilaisella, tehokkaalla tavalla.

Helsingin Sanomat tarjosi (Kaupunki 24.8.) mielenkiintoista pohdittavaa: Minna ja Martti Lukander ovat suunnitelleet Vantaalle asuintalon, jossa on tunteita jakavia ratkaisuja. Asunnoissa eteiset ja kylpyhuoneet on yhdistetty ja vaatehuoneet korvattu irtaimistovarastoilla.

Mielestäni on hyvä, että neliöt on otettu käyttöön erilaisella, tehokkaalla tavalla. Asetuksen mukaisesti rakennetut kylpyhuoneet herättävät erityisesti pienissä asunnoissa ärtymystä, sillä kylpyhuone haukkaa suuren osan neliöistä. Toki syyt tähän ovat ymmärrettäviä.

Juuri siksi tämä uusi ratkaisu on tervetullut: käytävätilaa otetaan kylpyhuoneen käyttöön silloin, kun tarvitaan liikkumisen apuvälinettä, rollaattoria tai pyörätuolia kylpyhuoneessa asioimiseen. Jos lasiovi herättää kielteisiä tunteita, se on mahdollista korvata eri materiaalilla. Liukuovet ylipäätään ovat toimintatilaa säästäviä ja perusteltuja.

Kritiikkini kohdistuu vain keittiöön. Neljän levyn liesi vie turhaan tilaa. Teollisuus on hintapolitiikallaan pitänyt huolen, että kahden levyn liesi on kalliimpi. Koko seinän mittainen keittiökalusteiden rivi on liikaa. Korvaavia ratkaisuja on olemassa.

Upea suuri varasto asunnon yhteydessä antaa mahdollisuuden muun muassa joulukuusen koristeiden säilyttämiseen. Keittiön kaappien ei tarvitse olla kattoon saakka niitäkään varten. Asunnoissa toteutettujen ratkaisujen ei pidä innostaa kiipeilyyn, meillä on muutenkin jo turhan paljon kodeissa tapahtuvia onnettomuuksia.

Sirkka-Liisa Keiski

sisustusarkkitehti SIO, taiteen tohtori, Helsinki

