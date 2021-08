Valtioneuvoston kansliaan voitaisiin perustaa teollisen murroksen suunnitteluyksikkö, joka tuottaisi monitieteistä tietoa siirtymän ohjaukseen.

Pekka Ala-Pietilä, Martti Hetemäki ja Vesa Vihriälä kirjoittivat (HS Vieraskynä 25.8.) Suomen kasvupolitiikan kriittisestä vaiheesta. Kirjoittajien huolet olivat tuottavuudessa, työllisyydessä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio­rahoituksessa (tki). Nämä vaativat huomiota, jotta taloutta saadaan kestävälle uralle.

Ympäristökriisin keskellä talouspolitiikan kysymyksenasettelu on kuitenkin muuttunut perustavasti. Tärkein talouspolitiikan kysymys on, kuinka Suomi toteuttaa hallitun kestävyyssiirtymän ja jälleenrakentaa taloutensa siten, että luovumme nopeasti fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen liikakulutuksesta samalla kun turvaamme kansalaisten mahdollisuudet mielekkääseen elämään.

1990-luvun laman jälkeen talouspolitiikkamme on perustunut kilpailuvaltiomalliin. Sen perustana ovat olleet teollisuuden kilpailukyvyn tukeminen ja julkisen talouden tiukka menokuri, jota hallitukset ovat toteuttaneet valtiovarainministeriön ohjauksessa koostumuksesta riippumatta.

Kilpailukykyä on haettu yritystuilla ja tki-politiikalla, joka siivitti maan teknologiseen menestykseen. Sittemmin tki-rahoitus on pudonnut kansainvälisestä kelkasta, ja osaamisen maa on profiloitunut luonnon­varapainotuksilla.

Kilpailuvaltiomalli ei vastaa kestävyyssiirtymän tarpeeseen. Pelkkä lisärahoitus ei riitä, vaan sen on kohdistuttava siirtymän kannalta mielekkäisiin kohteisiin. Ripeä, teollisuuden alat integroiva siirtymä vaatii koordinoitua tki-toimintaa, joka nivotaan yhteen aktiivisen kansallisen teollisuuspolitiikan kanssa. Teollisuuspolitiikan perustana ovat tieteen osoittamiin kestävyysraameihin asettuvat kansalliset vahvuudet luonnonvaroissa ja osaamisessa.

Kilpailuvaltiossa ympäristöpolitiikka jää alisteiseksi talouskurille. Kun julkisen talouden toimintakyky määritellään ennalta hyvin rajatuksi, ei kyetä kestävyyssiirtymän mukaisiin investointeihin, vaan hallitukset ajetaan leikkauksiin. Leikkaukset heikentävät väestön hyvinvointia, jota kaivataan vaativassa siirtymässä.

Kestävyyssiirtymä vaatii kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta. Tätä voitaisiin edistää perustamalla valtioneuvoston kansliaan ylivaalikautinen tiedevetoinen teollisen murroksen suunnitteluyksikkö, joka tuottaisi monitieteistä tietoa siirtymän ohjaukseen.

Yksikkö ei niinkään tekisi uutta tutkimusta tai toimisi ympäristöpaneelien tavoin ohjeistavana elimenä, vaan keskittyisi nimenomaan kestävyyssiirtymän suunnitteluun. Se tuottaisi päivittyviä, teollisuuden alat yhdistäviä ratkaisuja yhtälöön, jossa päämuuttujia ovat ympäristötavoitteet ja elinvoimainen talous. Teollisuudelle suunnitelmat loisivat pitkän aikavälin näkymiä, jotka ottavat ekologisen kestävyyden tosissaan.

Suomella ei ole varaa päämäärättömään, päästöjä hitaasti vähentävään ja luonnonvaroja huolettomasti kuluttavaan kasvustrategiaan. Kaikki huomio tulee olla kestävyyssiirtymän suunnitelmallisessa toteuttamisessa.

Tero Toivanen

tutkijatohtori

Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Paavo Järvensivu

tutkija

BIOS-tutkimusyksikkö

