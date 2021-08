Töissäkin pitää välillä olla ajattelematta työasioita.

”Olet ehkä poikkeuksellisen tasainen ihminen”, psykologi Henna Salonius kommentoi stressin­mittaus­tuloksiani.

Osallistuin parin viikon mittaiseen ympäri­vuorokautiseen stressitasojen mittaukseen. En pidä itseäni kovana stressaajana, mutta silti tulos yllätti.

Stressi on ongelma, johon työhyvin­voinnissa on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota.

Pidin 14 vuorokautta keskisormessani ihon sähkönjohtavuutta mittavaa Moodmetric-sormusta. Tutkimusten perusteella tiedetään, että ihon sähkön­johtavuus reagoi tiedostamattomiin tunnetiloihin. Mittaus­jakson korkeat lukemat voivat kertoa siis voimakkaasta innostuneisuudesta tai vastaavasti ylikuormittuneisuudesta. Ihon sähkönjohtavuutta mittaavaa teknologiaa on käytetty esimerkiksi osana valheenpaljastus­testejä.

Salonius tekee aiheesta väitöstutkimusta, jonka lähtöoletuksena on, että työ­uupumuksen varhaiset merkit voivat näkyä sähkönjohtavuutta mittaavissa lukemissa.

Arki tarkoittaa monilla työn, unen, liikunnan, kavereiden, terveellisten elämäntapojen ja mahdollisen perheen ja parisuhteen yhteen­sovittamista.

Stressitasojaan voi kuitenkin opetella laskemaan.

En ole tehnyt ylitöitä enää vuosiin muutoin kuin poikkeustilanteissa. En jää konttorille hiomaan juttuani, jos olen sopinut näkeväni ystävää tai päättänyt mennä salille. Nuorempana minuakin olisi hävettänyt sanoa noin ääneen. Kaikki tärkeät hommat tulee silti nytkin tehtyä.

Viisaimmin johdetuilla työpaikoilla on ihan ok sanoa, etten ehdi enkä jaksa. Ylitöistä saa ja pitää kieltäytyä. Työntekijän jaksaminen on myös työnantajan etu.

Mielekkäästäkin työstä pitää palautua. Saloniuksen mukaan työtä on pakko rajata, jotta työntekijät pysyvät luovina ja työurat jatkuvat pitkään. Käytännössä se tarkoittaa, että välillä ei ajatella töitä ollenkaan.

Työpäivässä on oltava taukoja, joita tarvitsevat sekä mieli että niskan ja yläselän lihakset. Työpisteeltään on välillä käveltävä pois kesken työ­päivänkin.

Lue lisää: Moni yrittää hoitaa niskajumeja tavalla, joka vain pahentaa tilannetta – Asiantuntija antaa kireyksien hoitoon 5 vinkkiä, joita ei ensimmäisenä tulisi ajatelleeksi

Oma salainen aseeni on uni: menen joka ilta nukkumaan kello 22, jolloin unta kertyy 8–9 tuntia. Silloin yksi huonosti nukuttu yö ei niin vaikuta jaksamiseeni töissä.

Alhaisiin stressitasoihini vaikutti varmasti sekin, että takana oli pitkä kesäloma, eikä mittausviikkoihin osunut erityisen innostavaa tai stressaavaa työprojektia. Tästä on silti hyvä jatkaa.

Hesarin lifestyletoimitus aikoo näyttää esimerkkiä.

Osastoni pomo kertoo olevansa ylitöiden tekijänä kuin toipuva alkoholisti, joka on tänä syksynä päättänyt lopettaa työt joka päivä, kun työaika on täysi. Viime viikolla samaan sitoutuivat myös kaksi toimituksen uutis­päällikköä, joiden ylityökertymät ovat jo pitkään olleet liian isoja. Tulevina viikkoina ja kuukausina näemme, jäävätkö osaston jutut tästä syystä julkaisematta.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen toimittaja.