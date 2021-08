Savon Sanomien mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö kysyi suurlähettiläs­päivillä pitämässään puheessa oikeita ja kiusallisiakin kysymyksiä.

”Suomi ja muu läntinen yhteisö joutuu Afganistanin opetusten valossa pohtimaan suurten kansainvälisten kriisinhallinta­operaatioiden tulevaisuutta. Niinistö kysyi, mikä on lännen kyky edistää arvojaan maailmanlaajuisesti ja onko siihen edes tahtoa. Niin kuin presidentti arveli, Moskovassa ja Pekingissä on jo varmasti tulkittu niin, ettei länsi arvojensa viennissä onnistu.”

”Niinistö on aikaisemminkin moittinut Eurooppaa ja erityisesti EU:ta yhtenäisyyden puutteesta ja päättämättömyydestä. Afganistanin kriisissä EU on ollut näkymätön. Voidakseen toimia omaehtoisesti suurvalta­politiikan paineissa se tarvitsee lisää voimaa.”

”Puheensa lopussa Niinistö esitti ehkä vaikeimman kysymyksensä: Kykeneekö EU kovan paikan tullen pitämään kiinni alle­kirjoittamistaan ihmisoikeussopimuksista kasvavien maahanmuuttopaineiden puristuksissa? Tämän saman kysymyksen hän on esittänyt aikaisemminkin. Vastauksia ei ole kuultu, vaikka tarpeen olisi.”

”Niinistö muistutti, että Saksan ja Ranskan johdolla on aloitettu keskustelu siitä, miten vuoden 2015 hallitsemattoman maahan­muuton kehityskulut eivät enää toistuisi. Siihen keskusteluun on Suomenkin Niinistön mukaan osallistuttava aktiivisesti. Tavoitteena on oltava tyydyttävä tasapaino periaatteiden ja realiteettien välillä, täydellisyyteen kun ei päästä.”

”Niinistö ei olisi Niinistö, jollei hän olisi todennut, että viime kädessä on puolustettava suomalaista yhteiskuntaa.”

Turun Sanomat tarttuu Niinistön toteamukseen, jonka mukaan Eurooppa tarvitsee omaa voimaa.

”Voima taas edellyttää yhtenäisyyttä, päättäväisyyttä, sitoutumista yhteisesti valittuun linjaan ja toimeenpanokykyä.”

”Afganistanin kriisin kärjistyessä esille nousi jälleen vanha ongelma siitä, kenelle on soitettava, jos haluaa edes puhua Euroopan unionin kanssa.”

”EU on kehitellyt itselleen niin kutsuttuja nopean toiminnan joukkoja, mutta niiden tarve on kyseenalainen, jos unioni ei pysty tekemään päätöksiä niiden käyttämisestä.”

Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että Euroopan unionin vaatimaton rooli nykyisessä kansainvälisessä politiikassa huolestuttaa Suomen ulko­politiikasta vastaavia päättäjiä.

”Vahvempi EU palvelisi Suomen etua, ja siksi on aivan oikein, että valtiojohto haluaa aktiivisesti näyttää tietä ja vaatii unionilta enemmän.”