Miksi suomen, ruotsin tai molempien kielten opiskeluun ei voitaisi antaa viiden vuoden koeaikaa?

Suomi kouluttaa ja kehittää tutkijoita, mutta työn hedelmät putoavat muille maille. Helsingin Sanomat kertoi (26.8.) syistä, joiden takia ulkomaiset, täällä korkeakoulutetut asiantuntijat eivät pysy Suomessa: kieli, sijainti, palkkataso, byrokratia ja kulttuuri – suomalaiset tavat ja suomalaiset jäävät etäisiksi. Suomeen palkattujen tutkijoidenkin oleskelu jää samoista syistä lyhyeksi.

Vuosia Suomessa tutkijana työskennellyt kanadalainen ystäväni on muuttamassa Tanskaan saatuaan sieltä vakituisen professuurin. Hän ei puhu tanskaa. Odotuksena on, että hän pystyy lukemaan hallinnollista kieltä kolmen vuoden kuluttua. Yliopisto tukee koko perheen kotoutumista monin tavoin. Perhettä neuvotaan asunnon löytämisessä ja byrokratian kiemuroissa, puolisoa autetaan työpaikan haussa, perheenjäsenille on tarjolla kielikursseja ja muita aktiviteetteja.

Tarjotaanko tällaista kotoutumistukea missään suomalaisessa yliopistossa? Miksi suomen, ruotsin tai molempien kielten opiskeluun ei voitaisi antaa viiden vuoden koeaikaa?

Ulkomaisten korkeakoulutettujen kadosta on kirjoitettu ja puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta mitään ei ole tehty. Olisiko siis sittenkin kyse haluttomuudesta eli yksinkertaisesti asenteista? Suomalaiset kehuskelevat mielellään suomen kielen vaikeudella. Kieli- ja kulttuurimuurin takana on yliopistoissakin houkuttelevan turvallista piileskellä, aivan vain oman porukan kesken.

Pirkko Moisala

emeritaprofessori

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.