Kilpailutus asunnottomille tarkoitetusta tuetusta asumisesta ei ota huomioon asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita tai elämäntilanteita.

Helsingin kaupungin kilpailutus asunnottomille tarkoitetusta tuetusta asumisesta on parhaillaan käynnissä.

Kilpailutuksesta ongelmallisen tekee se, että sen sisällön määrittämä palvelukuvaus on asiakkaan ja vaikuttavuuden näkökulmasta takaperoisesti asetettu. Palveluntuottajille asetettuna vaatimuksena on tietty määrä kotikäyntejä asiakkaan luona viikoittain, ja kriteeri on asetettu myös asiakkaalle vuokrasopimuksen edellytykseksi.

Voisi kysyä: miksi kaupunki on päätynyt keinojen määrittelyyn ennen tavoitteen asettelua – niin, että asiakkaan yksilöllisiä tarpeita tai elämäntilanteita ei ole huomioitu?

Monilla tukiasumispalvelujen asiakkailla on jo kokemusta useastakin viranomaislähtöisestä, holhoavasta palvelusta, jotka eivät ole täyttäneet niille asetettuja tavoitteita mutta tuottaneet sitäkin useammin asiakkaalle epäonnistumisen kokemuksia.

Palveluntuottajalle jonkin suoritteen asettaminen keskeisimmäksi kriteeriksi luo intressin tuottaa suoritteita riippumatta niillä saavutettavista tuloksista. Jos tilaaja haluaa maksaa sadetanssista, sadetanssia hän kyllä saa, mutta ei välttämättä sadetta.

Uhkakuvana on kissa ja hiiri -leikki, jonka seurauksena sekä asiakkaat että työntekijät turhautuvat. Tämä syventää asiakkaan syrjäytymiskierrettä, lisää yhteiskunnan päihde- ja rikoshaittoja sekä tulee kunnille ja veronmaksajille kalliiksi.

Yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ovat ketteriä synnyttämään vaikuttavia innovaatioita ja työmenetelmiä, jos maksaja olisi suoritteiden sijaan kiinnostunut vaikuttavuudesta.

Kriminaalihuollon tukisäätiö ei osallistunut kilpailutukseen. Kilpailutuksen vaatimukset eivät mahdollista vaikuttaviksi todettujen menetelmien soveltamista vankilasta vapautuvien asumistilanteen kohentamiseksi ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

Ilkka Oksman

palvelujohtaja

Harri Eerikäinen

sosiaaliohjaaja

Kriminaalihuollon tukisäätiö

