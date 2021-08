Kymmenen prosentin lisäys maahan jääneisiin tietäisi yli kahtatuhatta korkeasti koulutettua osaajaa työmarkkinoille.

Helsingin Sanomat on uutisoinut eri alojen työvoimapulasta. Osaajapulan lisäksi alkanutta talouden elpymistä uhkaa Pekka Ala-Pietilän, Martti Hetemäen ja Vesa Vihriälän esille tuoma tuottavuuden heikko kasvu (HS Vieraskynä 25.8.). Työikäisen väestön vähentyessä tarvitaan useita keinoja työvoimapulan ehkäisemiseksi, työllisyysasteen nostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Yksi keino on helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa, maassaoloa ja työllistymistä. HS kertoi (26.8.) neljän kansainvälisen opiskelijan kokemuksista. Otos oli pieni, mutta jutussa oli huomionarvoisia asioita. Siinä nostettiin esille oleskelulupaprosessien merkitys. Hallitus on onneksi vähentämässä opiskelijoiden maassaolon jatkolupien hakurumbaa. Esimerkiksi insinööriopiskelija joutuu nyt hakemaan nelivuotisten opintojen suorittamiseksi jatkolupaa kerran tai kaksi. Jatkossa yksi lupa riittää, kun opinnot etenevät ja toimeentulo on kunnossa.

Uudistus ei kuitenkaan riitä, jos maahantulon lupakäsittelyä ei saada nopeutettua ja hakukäytäntöjä joustavoitettua. Osaajille riittää ottajia muuallakin. Nopea tieto luvasta on kilpailuetu.

Suomen korkeakouluissa opiskelee noin 21 000 kansainvälistä opiskelijaa. Tutkinnon suoritettuaan kaksi kolmesta on Suomessa vielä kolme vuotta valmistumisensa jälkeen. Valmistuneet opiskelijat työllistyvät varsin hyvin, mutta sekä maahan jäävien että työllistyvien osuutta voidaan kasvattaa lisäämällä korkeakoulujen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja vahvistamalla kielitaitoa. Kymmenen prosentin lisäys maahan jääneisiin tietäisi yli kahtatuhatta korkeasti koulutettua osaajaa työmarkkinoille.

Heikki Holopainen

johtava asiantuntija, Sivistystyönantajat

