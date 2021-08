Seksin ostajista valtaosa on tavallisia, toista ihmistä kunnioittavia ihmisiä.

Seksipalveluiden ostajista piirretään julkisuudessa ja poliittisessa keskustelussa vääränlainen kuva. Asiakkaat leimataan perusteetta hyväksikäyttäjiksi tai ihmishirviöiksi, jotka eivät kunnioita seksityötä tekeviä.

Viimeisin seksin ostajiin liittyvää stigmaa vahvistava kannanotto julkaistiin HS:n mielipidesivuilla 26. elokuuta. Professori Marjut Jyrkinen Helsingin yliopistosta, Exit -pois prostituutiosta ry:n vs. toiminnanjohtaja Anniina Piiroinen ja Monika-Naiset liiton toiminnanjohtaja Jenni Tuominen kysyivät, miksi seksin ostaminen hyväksytään Suomessa.

Kirjoituksessa sanottiin ensin, että suomalaiset seksin ostajat eivät poikkea muusta miesväestöstä minkään tietyn piirteen perusteella. Sen jälkeen kuitenkin väitettiin, että seksin ostajia yhdistää ongelmallinen, seksualisoitunut ja naisia esineellistävä asenne.

Finsex-tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä 12 prosenttia ja naisista 0,3 prosenttia on joskus maksanut seksistä. Tämä tarkoittaa noin 250 000 ihmistä. Ihanko totta me uskomme, että he kaikki suhtautuisivat naisiin ongelmallisesti?

Seksin ostajista tietokirjaa valmistelevana en tunnista Jyrkisen, Piiroisen ja Tuomisen maalaamaa kuvaa asiakkaista huonoina ihmisinä. Minulla on ollut kunnia tavata ja haastatella noin 20 suomalaista seksipalveluja käyttävää ihmistä. He ovat miehiä, naisia ja muunsukupuolisia. He maksavat läheisyydestä, seurasta, hyvästä seksistä ja mahdollisuudesta tutkia omaa, muuttuvaa seksuaalista identiteettiään luottamuksellisessa seurassa. Jokainen heistä suhtautuu seksityötä tekeviin suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella. Heistä ei saa ihmishirviöitä edes stigmaleimakirveellä lyöden.

Seksin ostajista tehtyihin tutkimuksiin liittyy usein valuvika. Tutkimuksiin on vaikeaa löytää asiakkaita kattavasti edustavaa otosta, koska asiakkaat ovat anonyymejä ja ostaminen ehkä satunnaista. Niinpä asiakastutkimuksia tehdään muun muassa rikosilmoitusten perusteella. Eli tutkitaan niitä tapauksia, joissa jokin on mennyt pieleen. Rikoksen tehneistä asiakkaista saadut tiedot yleistetään koskemaan kaikkia asiakkaita.

Tällainen yleistäminen on paitsi virheellistä myös seksin ostajiin liittyvän stigman vahvistamista. Se pitää asiakkaiden enemmistön näkymättömissä. Se pitää heidän suunsa tukittuina, sillä stigman takia kukaan ei uskalla tulla julkisesti kertomaan omista kokemuksistaan. Me emme kuule niistä sadoista hyvistä maksullisista kohtaamisista, joita Suomessa joka päivä tapahtuu.

Seksin ostajista valtaosa on tavallisia, toista ihmistä kunnioittavia ihmisiä. Heidän leimaamisensa ongelmallisiksi ja naisia halventaviksi on väärin. Asiakkuuden kriminalisointi ei myöskään ratkaise seksibisnekseen liittyviä ongelmia. Asiakkaat pitäisi sen sijaan saada mukaan mahdollisten väärinkäytösten löytämiseen ja hyväksikäyttäjien saattamiseen vastuuseen.

Paula Tiessalo

tietokirjailija, seksuaaliterapeutti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.