Lapsella on tarve tehdä ratkaisu saamansa tiedon pohjalta niin, että hän voi elää sovussa itsensä ja läheistensä kanssa.

Media jakaa päivittäin tieteellistä tietoa koronavirusrokotusten vaikutuksista. Ongelmia ei peitetä ja hyödyistä kerrotaan selvästi. Suomessa myös uskonnolliset yhdyskunnat kannustavat lähes poikkeuksetta jäseniään luottamaan tieteeseen. Pappina sanon, että rokotuksen ottaminen on lähimmäisestään vastuuta kantavan kristityn velvollisuus.

Kun rokotuksia on alettu antaa myös teini-ikäisille, kouluissa jaettavan tiedon merkitys on entisestään kasvanut. Opettajilla on tärkeä rooli antaa lapsille eväitä siihen, miten tiedon oikeellisuutta arvioidaan. Pieni rokotusvastaisten aikuisten joukko on pyrkinyt koulujen alueelle hämmentämään tilannetta. Vaikka tapauksia ei ole paljon, tästä on syytä olla huolissaan.

12–17-vuotiaat ovat keskenään erilaisia. Osalla on hyvin vahvat tietoon pohjautuvat näkemykset, toiset nojaavat kavereiden mielipiteeseen ja hyvin suuri osa vanhempien tahtoon. Jo tässä vaikuttajien joukossa voi olla lapsen mielestä hämmentävän monia eri näkemyksiä. Tuntemattomien aikuisten uhkaavista puheista ei ole kuin vahinkoa – uskoo niitä tai ei.

Kaikkien lapsille aidosti hyvää tarkoittavien ihmisten on nyt tarjottava lapsille päätösrauha.

On selvä, että lapsella on tarve tehdä ratkaisu saamansa tiedon pohjalta niin, että hän voi elää sovussa itsensä ja läheistensä kanssa. On tärkeää, ettei lapsi joudu kokemaan tulevansa hyljeksityksi, olipa hänen päätöksensä kumpi hyvänsä. Lapsen etu on myös se, että aikuiset kykenevät käyttäytymään kunnioittavasti, vaikka eivät hyväksyisi toistensa ratkaisuja.

Anita Ahtiainen

suunnittelija, päätoimittaja, pappi

Lasten ja nuorten keskus ry

