Suojausoperaatio Kabulin lentokentällä on hyvä esimerkki EU:n merkityksestä Suomen linjauksille.

Afganistanissa huomio on kiinnittynyt eurooppalaisen yhteistyön puuttumiseen, tai siihen, ettei yhteistyöstä ole juuri puhuttu. Euroopan maat ovat olleet eri tavoin esillä, mutta erillisinä. EU on puuttunut kuvasta.

EU:ta ei näy, koska sen suuntaan ei katsota. Toinen syy on, että EU peitetään näkyvistä. Valtiolippujen takaa EU:ta on vaikea nähdä.

Ymmärrettävästi valtiot ja niiden hallitukset tarvitsevat kovasti omia onnistumisia sekä kotimaassa että kansainvälisesti – esimerkkejä siitä, että ne pystyvät vaikuttamaan asioihin ja toimimaan kansalaistensa hyväksi.

On paljon sellaista, mihin yhden maan toimet eivät pure, kuten ilmasto­kriisi tai laaja­mittainen pakolaisuus. Pienemmille operaatioille on siksi käyttöä: niiden hyvät tulokset merkitään mieluusti omiksi ansioiksi, vaikka tulosten taustalla olisikin yhteistyö.

Tämä ei ole uutta. Koronaviruspandemian alussa jäsenmaat ajattelivat ensin itseään ja havahtuivat vasta myöhemmin koordinoinnin tarpeeseen, avunpyyntöihin ja EU:n rooliin vaikkapa rokotehankinnoissa.

Piiloon jää myös pelastuspalvelumekanismi, joka koordinoi apua esimerkiksi laajoihin maastopaloihin. Uutisissa tavataan kertoa siitä, mistä maista palokalustoa ja henkilöstöä on lähetetty, ei mekanismista avun­annon takana. Olisipa pelastuspalvelumekanismilla edes napakampi nimi.

Afganistanissa EU on merkittävä humanitaarisen avun antaja, ja sillä on Kabulissa oma edustusto. Unionilla on ollut Afganistanissa myös useiden vuosien mittainen poliisioperaatio.

Kaikkea tätä on arvioitu ja arvosteltu monin tavoin. Itsekritiikki on iso osa EU:n olemusta. Unionin roolia maailmalla on tärkeä arvioida, ja on syytäkin kysellä esimerkiksi EU:n taisteluosastojen perään: miksi niitä ei ole käytetty, vaikka taisteluosastot ovat olleet valmiudessa jo 15 vuotta?

EU:n toimintakyvyssä on paljon kehitettävää, mutta ei pidä unohtaa sitä, mitä jo on. Suomalaisessa keskustelussa on viime päivinä ihmetelty unionin näkymättömyyttä ja vaadittu EU:lta vahvempia toimia.

Samalla Suomen käynnistämä suojaus­operaatio Kabulin lentokentällä on hyvä esimerkki EU:n merkityksestä Suomen linjauksille. Operaatio pohjaa lakiin kansain­välisen avun antamisesta ja vastaan­ottamisesta. Laki säädettiin, koska Suomi on EU:ssa sitoutunut antamaan pyydettäessä myös sotilaallista apua muille jäsenmaille, ja tämä piti tehdä lainsäädännöllä mahdolliseksi.

EU pyysi jäsenvaltioiltaan evakuointiapua Afganistanissa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi suurlähettiläspäivien yhteydessä ymmärtää, että pyyntö osoitti EU:n heikkoutta tai toimimattomuutta. Pikemminkin se oli muistutus ja kehotus keskinäiseen apuun ja yhteistyöhön, myös Suomelle sopivalla tavalla.

Sen sijaan että puhutaan yleisin sanakääntein siitä, että EU:n pitäisi olla vahvempi tai että sillä pitäisi olla mahdollisuuksia toimia tehokkaammin, suomalaisten päättäjien tulisi täsmällisesti kertoa, missä he näkevät ongelmia ja miten he ratkaisisivat ne.

Miksi esimerkiksi EU:n yhteiset taisteluosastot eivät toimi? Eikö yhteisille toimille löydy rahoitusta, vai onko tavat käyttää taistelu­osastoja suunniteltu niin tarkasti etukäteen, ettei suunnitelmiin sopivia tilanteita todellisuudessa ole? Onko ulkopoliittinen päätöksenteko ylipäätään liian vaikeaa? Mitä asialle voitaisiin tehdä?

Jos Suomi haluaa edistää vahvempaa EU:ta, kuinka käytännössä aiotaan toimia? Onko Suomi valmis etenemään esimerkiksi yhteisen rahoituksen tai tehokkaamman päätöksen­teon suuntaan, ja keitä se voisi tässä saada kumppaneikseen?

EU tarvitsee johtajaa, mutta johtajan ei tarvitse olla Saksan liittokansleri, Ranskan presidentti tai komission puheenjohtaja. Myös yksittäinen jäsen­valtio – tai muutama yhdessä – voi menestyksellisesti ajaa asioita, ja niin tuleekin toimia.

EU:n ulkoisen toiminnan vahvistamisessa tarvitaan sekä aloitteellisuutta että sitkeyttä. Aivan aluksi on kuitenkin tunnistettava, mitä EU jo tekee ja miten se vaikuttaa.

Hanna Ojanen

Kirjoittaja on tutkimusjohtaja Tampereen yliopistossa.

