Leikkipuistojen vauvaperhe­toimintaa on jo voitava järjestää sisätiloissa

Toiminta on todella tärkeää vauvaperheiden varhaista tukea.

Olemme keskellä koronavirusajan vauvabuumia. Neuvoloiden kiireestä ja tuoreiden vauvaperheiden tuen tarpeesta ja yksinäisyydestä kirjoitetaan useissa medioissa. Helsingin kaupungin leikkipuistojen sisätiloissa järjestettävä vauvaperhetoiminta on kuitenkin yhä kiellettyä.

Kaupungin leikkipuistot ovat perheiden kohtaamispaikkoja, joissa järjestetään avointa varhaiskasvatusta. Toiminta on suunnattu erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheille.

Normaalisti kaupungin leikkipuistoissa järjestetään vauvaperhetoimintaa, joka on jatkoa neuvolan perhevalmennukselle. Tapaamisissa keskustellaan vanhemmuudesta, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vauvan vuorokausirytmistä sekä jaetaan keinoja arjessa jaksamiseen. Lisäksi leikkipuistoissa on järjestetty ennen korona-aikaa vauvaperheille muun muassa uniohjausta, vauvasirkusta, vuorovaikutustuokioita ja vauvahierontaa. Kaikki toiminta on perheille maksutonta, ja ryhmiä vetävät leikkipuiston koulutetut ohjaajat ja sosiaaliohjaajat.

Toiminta on todella tärkeää vauvaperheiden varhaista tukea. Kaikki ryhmät ovat ensisijaisesti vertaistukiryhmiä ja niistä saadaan samassa elämäntilanteessa olevia ystäviä. Ryhmät vähentävät perheiden yksin jäämisen tunnetta ja samalla ehkäisevät ennalta mahdollisia mielenterveysongelmia. Viime keväänä toimintaa järjestettiin etäyhteyksien kautta, mutta osallistuminen oli vähäistä. Jokainen meistä tietää, miten laihaksi todellinen vuorovaikutus ja kohtaaminen jäävät etäpalavereissa.

Aluehallintoviraston tuoreiden ohjeiden mukaan sisätiloissa voi järjestää 25 henkilön tilaisuuksia. Tästä huolimatta leikkipuistojen sisätilat pysyvät suljettuina tärkeältä vauvaperhetoiminnalta. Tätä toimintaa voitaisiin järjestää täysin koronaturvallisesti pienissä ryhmissä leikkipuistojen sisätiloissa. Kasvotusten kohtaaminen ja vauva-arjen vertaistuki ohjatussa ryhmässä olisi nyt ensisijaisen tärkeää. Onko Helsingin kaupungilla todellakin varaa pitää tällainen vauvaperhetoiminnan resurssi käyttämättä? Vai eivätkö kaupungin päättäjät ole tietoisia avoimen varhaiskasvatuksen palveluista?

Leikkipuiston työntekijä

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

