Kritiikin Uutisissa kirjailija ja käsikirjoittaja Anneli Kanto arvioi, että Platonin ajatus taiteen hyödyllisyydestä voi nykyisin hyvin.

”Platonin mielestä runoilijat ovat epä­luotettavia ja jopa vahingollisia. Nuorille tulee opettaa ainoastaan sellaista kirjallisuutta, joka kannustaa heitä toimimaan valtion parhaaksi. Valtioon taas hyväksytään vain sopiva, riittävän ankara runous, joka esittää jumalat hyvinä ja oikeudenmukaisina. Tämän päivän jumalat eivät ole Zeus, Hera tai Athene vaan Talous, Hyveellisyys ja Hyöty.”

”Toisaalta on järkevää tehdä lopultakin tiettäväksi, että kulttuuri työllistää 130 000 ihmistä (metsäteollisuus 74 000, korona-ajan silmäterä hotelli- ja ravintola-ala 95 000) ja että siinä liikkuu 13 miljardia liukasta euroa, jotka taas muodostavat melkein 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Asian­tilaan on aiheellista vedota, kun somessa huudetaan, että menkää loiset oikeisiin töihin. – – Asian kääntöpuoli on, että ajatus taiteen hyödyllisyydestä on vaarallinen.”

”Nobel-komitean mielestä kirjallisuuden tulee edistää demokratiaa, läpinäkyvyyttä, empatiaa ja toisten kunnioitusta. Opetus- ja kulttuuri­ministeriön asettaman toimikunnan mukaan ’taide tulee nähdä osana laajentuvaa palvelusektoria ja elinkeinotoimintaa’. Eri yhteisöjen julkaisuissa vaaditaan, että taide edistäisi sukupuolen moninaisuuden tunnistamista, yhdenvertaisuutta, hyvin­vointia, mielenterveyttä, yhteisöllisyyttä, resilienssiä, kaupunkien vetovoimaisuutta ja rakennusten arvoa. Sen pitäisi valmentaa nuoria työelämään, virkistää vanhuksia laitoksissa ja auttaa vankeja pärjäämään vapaudessa. Taiteen tehtävä on vähentää negatiivisia tunteita, syrjäytymistä ja lääke­hoidon tarvetta. Taiteen tulee olla realistista muodoltaan, sosialistista sisällöltään ja edistää työväenluokan kansainvälistä taistelua. Ai, anteeksi, tämä tavoitehan olikin Neuvostoliitosta.”

”Taide voi vaikuttaa monin tavoin ja tuottaa hyötyjä, mutta sen ei pidä edistää mitään muuta kuin hyvää taidetta. Sen tarkoitus ei ole olla osa palvelusektoria tai terveyden­huoltoa. Hyvinvointivaikutukset ovat sivu­oireita ja hyvä on, jos niitä on. Taidetta tehdään taiteen vuoksi.”

Verdessä viestinnän ammattilainen Tuomas Saloniemi kertoo havahtuneensa puhelimensa kadotettuaan siihen, kuinka paljon arkea on pakko hoitaa sähköisten palveluiden kautta.

”Viisi vuotta sitten puhelimen hajotessa tilanne oli eri. Silloin ei voinut soittaa, mutta muuta ei oikein tapahtunut.”

”Koko yhteiskunta on entistä enemmän rakennettu paitsi digipalveluiden varaan, myös liittymäpaketillisen kuukausiveloitteisen kunnollisen kansalaisen tarpeisiin.”