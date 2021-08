Tiede on ikuista epäilyä, kuten menestyksekäs taistelu korona­virusta vastaan on osoittanut

Pandemian aikana yleisö on saanut seurata reaaliajassa, miten tutkimustieto menee eteenpäin yrityksen ja erehdyksen kautta.

Koronavirus­epidemia on tarjonnut maailman yleisölle suoran lähetyksen siitä, miten tieteellistä tutkimusta tehdään. Se on välillä ollut yhtä hämmentävä kokemus kuin makkaransyöjien vierailu makkara­tehtaalla. Esimerkiksi tiedot kasvomaskien hyödystä tai eri rokotusten turvallisuudesta ovat vaihdelleet hetkestä ja maasta toiseen.

Yleensähän yleisö tutustuu tieteen tuloksiin vasta, kun ne ovat käyneet monen seulan läpi. Koronaviruksesta tutkimustietoa on kuitenkin tarvittu niin nopeasti, että tuloksia on julkaistu jo ennen tavanomaista vertais­arviointia. Siksi tietoja on jouduttu korjailemaan myöhemmin.

Se on herättänyt kysymyksiä. Eivätkö tutkijat tiedäkään, mitä puhuvat? Vai puhuvatko he tarkoituksella puuta heinää?

Oikeasti tutkimus nilkuttaa eteenpäin yrityksen ja erehdyksen kautta. Se, että erehdykset tunnustetaan ja niistä otetaan oppia, on tutkimuksen ydintä. Erehtymätön tiede ei ole tiedettä vaan jotain muuta, uskoa tai ideologiaa.

Suomessa tutkimustietoa ymmärretään onneksi paremmin kuin monessa muussa maassa. Vuoden 2018 Pisa-tutkimuksessa Suomi sijoittui luonnon­tieteiden osaamisessa maailmassa kuudenneksi. Rokotuksia vastustavat salaliittoteoriat ovat silti levinneet Suomessakin.

Koronatutkimuksen tahti on ollut päätä huimaava. Hivin kohdalla taudin löytymisestä tehokkaan lääkkeen kehittämiseen kului 15 vuotta, mutta koronarokote saatiin markkinoille 11 kuukaudessa. Poliittisia päätöksiä jouduttiin varsinkin epidemian alku­vaiheissa kuitenkin tekemään epä­varman tiedon varassa.

Päättäjien puheista sitä ei aina huomannut. Tutkimustieto ja päättäjäpuhe ovat eri maailmasta. Tutkijoiden todennäköisyydet muuttuvat päättäjien puheissa tosiasioiksi. Päättäjät kertovat, miten asiat ovat. Voi olla, että yleisö sitä kriisin keskellä heiltä odottikin.

Tutkijat ovat usein keskenään eri linjoilla. Keväällä 2020 suomalais­tutkijoiden valtavirta arvioi, ettei koronavirusta ole mahdollista tukahduttaa vaan sitä täytyy tyytyä jarruttamaan, kunnes päästään laumasuojaan joko sairastamalla tai rokottamalla.

Sen sijaan Eroon koronasta -ryhmä piti viisaampana nujertaa epidemia kovilla rajoituksilla ja sulkemalla rajat. Runsasta vuotta myöhemmin nähdään, että valtavirta oli oikeassa: Suomi lähestyy rokottamalla laumasuojaa, mutta tukahdutuslinjan maat, kuten Australia ja Uusi-Seelanti, ovat vaikeuksissa.

Suomalaispäättäjät ovat pääosin kuunnelleet asiantuntijoita, mutta välillä suhde on mennyt solmuun. Keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yliampuvia ennusteita käytettiin perusteena kuntavaalien siirtoon. Sosiaali- ja terveysministeriö keskitti viestintää itselleen ja rajoitti THL:n tutkijoiden julkisia kannan­ottoja. Tämä heikensi luottamusta asiantuntijoiden riippumattomuuteen.

Viime aikojen rokotuskeskustelussa yhteen ovat ottaneet asiantuntijoihin luottavat ja tiedettä epäilevät. Asetelma on tuntunut oudolta: luottajat ja epäilijät? Oikeastihan tiede on ikuista epäilyä, kun taas luontais­terapiat ja vaihtoehto-opit ovat enemmänkin uskon asioita.

Perustellun kriittisyyden ja änkyrä­skeptisyyden raja ei aina ole niin jyrkkä kuin nyt näyttää. Epidemian aikana olen itsekin välillä epäillyt asian­tuntijoiden puheita – joskus aiheestakin.

Rokotetta pidän kuitenkin yksilön kannalta järkevänä ja yhteisön kannalta vastuullisena, joten olen ottanut piikin itselleni ja suositellut sitä myös 14-vuotiaalle pojalleni. Samoilla linjoilla on selvä enemmistö suomalaisista.

Ymmärrän kuitenkin, että jotkut ovat saattaneet päätyä toiseenkin loppu­tulokseen. Heidänkin kannattaisi silti hankkia asiasta monipuolista ja tutkittua tietoa eikä tyytyä varmistelemaan uskoaan saman­mielisten seurassa. Kovin varmana esiintyvä tieto on nimittäin usein väärää, kun taas tutkimustieto on epävarmaa ja kysymyksille avointa, mutta juuri siksi lähempänä totuutta.

