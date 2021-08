Afganistaniin jääneiden perheenjäsenten hätä on otettava todesta

Talebanin hallitessa varsinkin hazaravähemmistön mahdollisuudet saada passi ja muut perheenyhdistämisessä tarvittavat asiakirjat ovat olemattomat.

Suomen ulkoministeriö ja Puolustusvoimat suorittivat tehokkaan ja turvallisen evakuointioperaation. Niitä ja koko valtioneuvostoa voi kiittää siitä, että kaikki Suomelle työskennelleet todella yritettiin pelastaa.

Tänne kotiutuneiden afganistanilaisten suurin kipuilu on liittynyt huoleen perheenjäsenten turvallisuudesta ja tuskalliseen ikävään. Siksi olemme kiitollisia myös siitä, että evakuointioperaatiossa huomioitiin perheet ja suomalaistuneiden perheenjäseniä koskevia inhimillisiä ja ihmisoikeusmyönteisiä päätöksiä tehtiin lentokentän portillakin.

Silti valtava määrä Suomen kansalaisten ja täällä pysyvästi asuvien perheenjäseniä jäi kammottaviin olosuhteisiin. Heidän auttamisensa on yhä pysyttävä prioriteettilistan kärjessä. Suomen on edelleen tehtävä kaikkensa, jotta täältä suojelua saaneet ja tänne elämänsä rakentaneet saisivat perheilleen perustuslain tarkoittamaa suojaa.

Talebanin hallitessa varsinkin hazaravähemmistön mahdollisuudet saada passi ja muut perheenyhdistämisessä tarvittavat asiakirjat ovat olemattomat. Matkustaminen laillisesti maan ulkopuolelle hakemusta jättämään on yhtä mahdotonta.

Keinoja perheenjäsenten pelastamiseksi on etsittävä nyt. Perheenyhdistämistä koskeva lakiuudistus etenee sisäministeriössä tahdillaan, mutta konsulipalveluita koskevaa asetusta (613/2015) on muutettava heti. Lisäksi on tehtävä kaikki mahdollinen, että perheenyhdistämisiä voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa.

Yhdistyksemme parissa toimii kymmeniä, joiden prosessit ovat olleet kesken jo toista vuotta. Suomessa on satoja, jotka eivät ole nähneet perheitään yli kuuteen vuoteen. Ensin kärsittiin turvapaikkaprosessien pitkittymisestä, ja kun perheenyhdistämisiin päästiin, pandemia sulki paikat, joissa hakemukset on mahdollista panna vireille. Nyt Taleban sulki koko Afganistanin.

Suomessa asuvien afganistanilaisten ja kymmenien ellei satojen jo suomalaisten perheenjäsenet ovat vaarassa, ja täällä jo olevien tuska on käsin kosketeltavaa. He tarvitsevat tukea ja toivoa. Erityisesti he tarvitsevat tekoja.

Sanna Valtonen

puheenjohtaja, Turvapaikanhakijoiden tuki ry

