Vakava fyysinen sairaus on usein järkytys, ja lievemmätkin sairaudet edellyttävät sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Sairastuneen ihmisen ja terveydenhuollon kohtaaminen voi herättää monenlaisia tunteita (HS Torstai 26.8.). Maailmalla on muutaman vuoden ajan keskusteltu ilmiöstä nimeltä terveydenhuollon synnyttämät traumat. Niillä viitataan psykologisiin traumoihin, jotka aiheutuvat diagnoosista tai hoidosta.

Koronavirustartunnan takia sairaalaan joutuneet, muut vakavasti sairastuneet ja myös pitkäaikaissairaat voivat kohdata tilanteita, jotka traumatisoivat. Etenkin pitkäaikaissairaille, kuten elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäville henkilöille, kertyy ajan kuluessa runsaasti kokemuksia terveydenhuollosta, ja mahdolliset traumaattiset kokemukset voivat siten vahvistua.

On toki syytä erottaa toisistaan tuntemukset, jotka syntyvät sairastumisesta ja sairaudesta, sekä psyykkinen kipu, jonka taustalla ovat terveydenhuollon toimintatavat ja sen toimijoiden käytös.

Vakava fyysinen sairaus on usein järkytys, ja lievemmätkin sairaudet edellyttävät sopeutumista uuteen tilanteeseen. Kuten Emmi Tuomisto HS:n jutussa kertoi, terveydenhuollossa keskitytään näissä tilanteissa usein fyysisten ongelmien hoitamiseen, jolloin potilas kokee jääneensä yksin. Näin syntyy terveydenhuollon aiheuttama trauma.

Se, ettei sairauden aiheuttamia tuntemuksia ja psykososiaalisen tuen tarvetta huomioida terveydenhuollossa riittävästi, voi itsessään traumatisoida. Jos tarve tulla kuulluksi ja saada ymmärrystä sairauksiin liittyvissä tilanteissa sivuutetaan, on syytä pohtia terveydenhuollon kehittämistä. Tehohoito- ja muihin yksiköihin onkin maailmalla ehdotettu lisättäväksi mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen ammattilaisia huomaamaan nämä tilanteet ja tukemaan potilaita. Nämä ammattilaiset voisivat työskennellä osastoilla ja myös kouluttaa muita ammattilaisia.

Monissa psykologista traumatisoitumista synnyttävissä tilanteissa on kyse organisaatiolähtöisistä toimintatavoista, joissa potilaan näkökulma unohtuu. Kiire ja henkilöstöpula eivät ole omiaan parantamaan tilannetta. Sen sijaan riittävät resurssit sekä asiakas- ja potilaslähtöisyys vähentäisivät traumatisoitumisen riskiä.

Lääkärit tai hoitajat eivät useimmiten tahallisesti toimi tavoilla, jotka tuottavat traumaattisia kokemuksia. Tilanteeseen on myös kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ottanut ystävällisyyden erikseen yhdeksi strategiakseen. Pitää toki kysyä, miksi epäystävällisyys on pesiytynyt terveydenhuoltoon.

Yhteiskuntana meidän on syytä pohtia, miten terveydenhuollossa syntyviä traumoja voitaisiin välttää. Erityisen tärkeää se on sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat jatkuvasti terveydenhuollon avun varassa.

Ilka Haarni

dosentti

Hengityslaitepotilaat ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.