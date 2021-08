Äitini oli sitä mieltä, että vaatteet tekevät miehen. Jo opiskeluaikana 1960-luvulla minulla oli räätälin tekemät puvut.

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu ihmisten pukeutumisesta Helsingin eri alueilla ja yritetty yhdistää se elintasoon. HS:n jutussa (27.8.) aiheesta puhui muodin ammattilainen Sami Sykkö. Eemeli Hakoköngäs ja Ella Saranpää jatkoivat keskustelua mielipidekirjoituksessaan (HS 29.8.).

Tämä pukeutumisasia on aika monimutkainen. Kun katselee kuvia 1800-luvulta tai 1940-luvun Helsingistä, huomaa selvästi, että on haluttu näyttää siistiltä, kun liikutaan muiden ihmisten näköpiirissä kadulla ja yleisillä paikoilla. Selväähän on, että ”paremmilla perheillä” oli tyylikkäämmät vaatteet. Muistelin tässä omaa pukeutumista koulussa, opiskellessa ja töissä. Vaikka olen yli kahdeksankymppinen, pukeudun siististi mennessäni esimerkiksi kauppaan.

Oppikouluaikaan 1950-luvulla käytin takkia ja solmiota. Silloin sain Amerikasta Levi’s-farkut, jotka olivat seutukunnan ainoat. Rehtorimme kutsui niitä pahennusta herättäviksi housuiksi. Tämän jälkeen en ole farmareita käyttänyt, vaikka ne kuuluvat yleisimpiin housuihin eri muodinoikkuja seuraten.

Äitini oli sitä mieltä, että vaatteet tekevät miehen. Jo opiskeluaikana 1960-luvulla minulla oli räätälin tekemät puvut, koska 195-senttiseen varteeni ei muuten pukua löytynyt. Paidanhihojen piti näkyä, joten teetin paidat, vaikka Stockalta sai ruotsalaisia paitoja pitkällä hihalla. Käytin pukuja seuraavat 40 vuotta työssä päivittäin. Kultaiset kalvosinnapit vaimolta ja silkkisolmiot rintanenäliinalla täydensivät asun, reppurista toimitusjohtajaksi.

Tämä tukee mielipidekirjoituksen sanomaa, että pukeutuminen ei riipu elintasosta eikä asuinpaikasta etenkään Helsingissä. Pukeutumisen tyylin ovat romahduttaneet erilaiset muoti- tai tyylivillitykset, joita ihmiset sen enempää ajattelematta noudattavat, koska eivät halua poiketa liikaa muista. Oman lusikkansa soppaan pistää vaateteollisuus, joka muotisuuntia vaihtamalla saa myydyksi uusia vaatteita, kun vanhassa ei kehtaa enää esiintyä.

Teppo Vapaavalta

toimitusjohtaja, eläkkeellä

Siuntio

