Seksialan läpinäkyvyys lisää seksityöläisen turvallisuutta.

Mielipidekirjoituksessa (HS 26.8.) tarjottiin seksin ostamisen täyskieltoa ratkaisuna ihmiskaupan vähentämiseksi ja seksialan ongelmien korjaamiseksi.

Kuitenkin Ruotsissa, joka kriminalisoi seksin ostamisen vuonna 1999, seksialan ongelmat sekä ihmiskauppa ovat Fuckförbundet-etujärjestön vuonna 2019 julkaiseman raportin mukaan lisääntyneet. Ranskassa lähes puolet seksityöntekijöistä kertoi vuonna 2016 voimaantulleen seksin ostokiellon lisänneen väkivaltaa, ja yli kolmasosa koki vaikeammaksi vaatia asiakkailta kondomin käyttöä. Norjassa, jossa seksin osto on myös kielletty, väkivallasta rikosilmoituksia tehneitä seksityöläisiä on häädetty asunnoistaan.

On paitsi epäjohdonmukaista myös hirvittävän julmaa ajaa ihmiskaupan kitkemisen varjolla lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden todelliset vaikutukset osuvat lähinnä vain valmiiksi heikossa asemassa oleviin, stigmatisoituihin seksityöläisiin. Seksialan läpinäkyvyys lisää seksityöläisen turvallisuutta: viranomaisiin voi luottaa, asiakkaissa on valinnanvaraa, ja yhteiskunta kohtelee tasavertaisempana jäsenenä.

Kun seksin ostaminen on laitonta, seksityö siirtyy entistä enemmän näkymättömiin, ja sen mukana piiloutuvat myös alan ongelmat. Asiakaskunnasta karsiutuvat turvalliset, lainkuuliaiset ostajat, ja jäljelle jäävät ne, joilla ei ole vaikeuksia rikkoa lakia. Ostokielto vähentää luottamusta viranomaisiin, mikä ei edesauta rikosten julkituomista niiden tapahtuessa. Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on julkilausumassaan vuonna 2016 suositellut seksin oston kieltävien lakien purkamista ja seksityön dekriminalisointia, muun muassa edellä mainituista syistä.

Kuten ihmiskauppatutkintojen järkyttäviä puutteita käsitelleestä Paavo Teittisen jutusta (25.4.) sekä mielipidekirjoituksessa mainitun Annankin tapauksesta käy ilmi, Suomen ongelmat ihmiskaupan tutkimisessa eivät johdu siitä, että seksin ostaminen on laillista. Ongelmat johtuvat siitä, että Suomen poliisi on laiminlyönyt ihmiskaupan tutkintaa jo vähintään kaksi vuosikymmentä. Seksiala ei ole tässä poikkeus, eikä sitä tule kohdella eri tavoin. Ravintolassa käymistä, kotisiivouspalvelun tilaamista tai omakotitalon rakennuttamista ei ole kriminalisoitu pyrkimyksenä vähentää ihmiskauppaa, vaikka Suomessa ihmiskauppa on yleisintä juuri näillä aloilla.

Tehokkaampia keinoja kitkeä ihmiskauppaa on viranomaistoiminnan tehostamisen ja resurssien uudelleenohjaamisen sekä poliisin kokonaisvaltaisen asennemuutoksen lisäksi poistaa ulkomaalaislaista seksuaalipalveluiden myyminen karkotusperusteena.

Emme voi jatkaa seksityöntekijöiden kaltoinkohtelua ratkaisuna poliisin epäonnistumisiin.

Isa Häkkinen

seksityöläinen, Tampere

