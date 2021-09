Kyttyrälohella voi olla arvaamattomia ekologisia seurauksia Tenolle. Ensitöiksi on laadittava valmiussuunnitelma siitä, miten kyttyrälohen nousu jokeen saadaan estettyä.

Moni on seurannut järkyttyneenä uutisointia siitä, kuinka kyttyrälohi, tuo idän suurvallan lahja Pohjoismaille, on vallannut Tenojoen. Tänä vuonna Saamenmaan valtavirtaan on noussut yli kaksi kertaa enemmän kyttyrälohia kuin Tenon perinteistä, ikiaikaista kuningaskalaa.

Tämän tiedon pitäisi pysäyttää jokaisen meistä miettimään, mitä ihmettä Pohjolan luonnossa on tapahtumassa. Ei riitä, että ihminen on saattanut Tenon ja sen sivujokien lohikannat sukupuuton partaalle. Nyt Tenon lohen riesaksi ilmestyi ventovieras tunkeilija.

Kyttyrälohen kotiutumisesta voi olla arvaamattomia ekologisia seurauksia Tenolle. Tuhannet kilot mätäneviä kalanraatoja houkuttaa haaskansyöjiä paikalle. Arvatenkin kettu ilmestyy apajille, ja tämä voi olla viimeinen naula naalin arkkuun.

Ja mitä tapahtuu itse joessa – sitä voi itse kukin arvailla. Viime talvena keskusteltiin siitä, kuinka Tenon lohen kalastusrajoitukset ovat vastoin saamelaisten ikiaikaisia kalastusoikeuksia ja kalastusperinteitä. Mutta nyt on ilmestynyt todellinen uhka perinteisille kalastustavoille ja siihen liittyvälle paikalliskulttuurille. Jääkö vuosi 2023 historiaan vuotena, jolloin Tenon lohi menetti kotijokensa tulokkaalle?

Viranomaisilta rajan molemmin puolin vaaditaan nyt toimia. Työ Tenon lohen pelastamiseksi ei saa tyrehtyä byrokratiaan. Viranomaisten toimivaltakysymykset, lain pilkuntarkka tulkinta vastoin lain henkeä tai valtioiden välinen valtataistelu eivät saa muodostua esteeksi käytännön toimille kyttyrälohen invaasion estämiseksi niin Tenolle kuin Näätämöllekin.

Ensitöiksi on laadittava valmiussuunnitelma siitä, miten kyttyrälohen nousu näihin jokiin saadaan estettyä. Suunnitelmassa on ennakkoluulottomasti käytävä läpi eri mahdollisuudet ja keinot vieraslajin leviämisen pysäyttämiseksi. Myös lohipatojen rakentamismahdollisuudet on syytä selvittää. Ne olisivat viimeinen este jokien valtausyrityksille.

Kyttyrälohen poistopyynti vaatii saumatonta yhteistyötä norjalaisten kanssa. Voi olla, että vaadittavien toimien alulle panemiseksi tarvitaan valtioiden korkeimman johdon toimeksiantoa. Viranomaisten on saatava tarvittavat resurssit, jotta järeätkin toimet voidaan toteuttaa.

Olemme ennennäkemättömän haasteen edessä. Tämän haasteen selätys vaatii uusia innovaatioita kalastukseen, saaliin käsittelyyn ja kansalaisten ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Nyt ei ole aikaa jäädä kädettömänä seuraamaan sivusta, mitä Lapin lohijoilla tapahtuu. Yhteinen vankkumaton tahtotila Tenon ja Näätämön lohen pelastamiseksi on välttämätöntä, ja siinä tehtävässä sinäkin voit olla apuna.

Jarmo Huhtala

Rovaniemi

