Liberaalisesta demokratiasta tuli sotien jälkeen kiistojen yläpuolella oleva ja kaikille yhteinen yli-ideologia. Nyt ajat ovat muuttuneet.

Afganistan on surullinen esimerkki maasta, johon valistus ei koskaan juurtunut.

Valistuksen perintöä väheksyvät myös lännen populistit.

Galileo Galilei kirjoitti vuonna 1632 hyväksyvästi Kopernikuksen aurinko­keskeisestä maailman­kuvasta. Kirkon tästä hänelle antaman tuomion mukaan tällainen näkemys on filosofisesti typerä, mieletön ja muodoltaan kerettiläinen, koska se nimen­omaisesti kiistää Raamatun käsitykset. Galileo vaiennettiin, mutta häntä ei poltettu roviolla, kuten Giordano Brunolle tehtiin.

Uskonnon aatteellinen yliote oli tuolloin jo heikentymässä. Alkamassa oli ”tieteen suuri vuosisata” (1600-luku) ja valistuksen aika (1700-luku). Oppineille tärkeiksi tulivat järkiperäinen pohdinta ja totuutta tavoitteleva tiede. Enenevästi luotettiin ihmisen vapauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä edistykseen ja kansainvälisyyteen.

Valistus oli eurooppalainen liike. Sen suuria hahmoja olivat muun muassa englantilainen John Locke, ranskalainen Voltaire, saksalainen Immanuel Kant – ja Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius. Valistuksen ansiosta ihmisoikeudet tulivat osaksi Yhdys­valtojen itsenäisyysjulistusta ja Ranskan vallan­kumouksen ihmisoikeusjulistusta. Liberalismi ja markkinatalous ovat valistuksen lapsia ja loivat sen perustan, jonka varaan moderni yhteiskunta on rakennettu.

Markkinatalous on vaurauden lähde. Liberaalinen demokratia tarkoittaa ihmisen arvon ja perusoikeuksien kunnioittamista, parlamentaarista demokratiaa, vallanjakoa ja oikeusvaltiota. Liberalismin kohtalo oli vaaka­laudalla 1930-luvun Euroopassa, ja sen arvoista oli paljolti kyse sekä toisessa maailman­sodassa että kylmässä sodassa.

Neuvostoliiton hajottua Francis Fukuyama kirjoitti, että historia on päättymässä markkina­talouden ja demokratian voitto­kulkuun. Näin ei tapahtunut: islamilainen ja muu uskonnollinen fundamentalismi sekä autoritaarinen hallinto ovat maailmalla yleisiä ilmiöitä. Afganistan on tästä vain tuorein esimerkki. Vuoden 2005 jälkeen demokratia on Freedom Housen arvion mukaan globaalisti heikentynyt.

Länsimaiden osalta Fukuyama oli silti oikeilla jäljillä. Markkinataloudelle ei ole tarjolla varsinaista vaihtoehtoa. Demokratiaa kannattavat sekä oikeisto että vasemmisto. Liberaalisesta demokratiasta tuli sotien jälkeen kiistojen yläpuolella oleva ja kaikille yhteinen yli-ideologia, joskin klassisen liberalismin sijaan usein tasa-arvoa painottavan sosiaalisen liberalismin muodossa. Tältä osin yhteisten arvojen oloissa ovat liberalismin lippua ja nimeä kantaneet erillispuolueet kuihtuneet, kuten Ruotsissa, tai hävinneet, kuten Suomessa.

Ajat ovat muuttuneet. Monet vähättelevät tiedettä ja sen sanomaa esimerkiksi ilmasto­kriisistä. Ihmisoikeuksia ei kunnioiteta, ja suvakki on haukkumasana. Vihapuheilla ja valheilla lietsotaan eliitin vastaisia ja väestö­ryhmien välisiä vastakkainasetteluja. Parlamentarismia halutaan korvata kansan­äänestyksillä. Kansainvälistä yhteistyötä pyritään heikentämään. Donald Trumpin rohkaisemien huligaanien hyökkäys kongressiin muistuttaa demokratian haavoittuvuudesta. Unkarin ja Puolan johtajat murentavat oikeusvaltiota ja rajoittavat lehdistönvapautta. Arvoihin liittyvä identiteetti jakaa ihmisiä enemmän kuin aikoihin.

EU patistaa Unkaria ja Puolaa yhteisten arvojen kunnioittamiseen. Prosessi vie aikaa mutta voi hyvinkin onnistua. Se olisi sekä EU:n että Unkarin ja Puolan kansalaisten etu ja osoittaisi, että paljon parjattu EU on muutakin kuin teknokratiaa ja byrokratiaa. Valistus syntyi Euroopassa, ja EU on valistuksen aatteisiin nojaava arvoyhteisö.

Ruotsin pääministeri on huolissaan demokratiasta. Näin siksi, että useat oikeisto­puolueet ovat hakemassa yhteistyötä populisti­puolueen – ruotsi­demokraattien – kanssa. Pelko saattaa olla liioiteltu. Suomen kokemukset viittaavat siihen, että hallitukseen osallistuvan populisti­puolueen käy huonosti: se hajoaa ja sen kannatus puolittuu. Mutta maailmalla on saatu toisenlaisiakin kokemuksia.

Varmuuden vuoksi on hyvä noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kari Kuusiniemen keväistä neuvoa ja varmistaa tuomio­istuinten riippumattomuus. Oikeusvaltio on korvaamaton. Enää ei kirkko tuomitse tieteen edustajia kerettiläisiksi, mutta vihaa ja suvaitsemattomuutta on paljon. Liberaalinen demokratia on hauras ja kaipaa puolustamista.

Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja.