Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) ympäristöjohtaja Liisa Pietola toivoi mielipidekirjoituksessaan (HS 26.8.) kannusteita maatalouden ilmastotoimiin. Sopiva kannuste voisi koostua kepistä ja porkkanasta: ensiksikin turvepeltojen päästömaksusta, ja toiseksi tuesta niille viljelijöille, jotka pienentävät päästöjään.

Myös MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan turvepeltokysymyksessä tarvitaan toimenpiteitä (HS 2.8.). Turvepellot aiheuttavat yli 50 prosenttia Suomen maatalouteen liittyvistä päästöistä, mutta nämä pellot kattavat vain kymmenen prosenttia peltoalasta.

Suomen maatalouteen liittyvät ilmastopäästöt ovat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 noin 16 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina (Mt CO2ekv). Tämä on lähes kolmannes Suomen kokonaispäästöistä (53 Mt CO2ekv). Puolet maatalouden päästöistä tulee niin sanotun taakanjakosektorin maatalousosasta ja toinen puoli maankäyttösektorilta lähinnä turvepelloista. Suomen kokonaispäästöt ovat laskussa, mutta maatalouden päästöt jopa kasvussa. Suurin osa maankäyttösektorin päästöistä tulee turvepeltojen turvekerroksen vähittäisestä hapettumisesta, kun suo on kuivattu pelloksi.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen maanviljelyskäytössä olevasta turvemaasta (noin 250 000 hehtaaria) vapautui vuonna 2019 noin 6,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, eli keskimäärin 26 tonnia hehtaarilta. Maanviljelyskäytössä olevista tavanomaisista maista (niin sanotut kivennäismaat, 2,1 miljoonaa hehtaaria) vapautui 1,4 miljoonaa tonnia eli 0,7 tonnia hehtaarilta. Turvepeltojen keskimääräinen vuosipäästö on yli 30-kertainen hehtaaria kohti laskettuna.

Toistaiseksi maatalousmaan päästöjä ei ole juuri lainkaan hillitty. Ilmeisesti nopein ja helpoin tapa vähentää näitä päästöjä on siirtää viljelyä turvepelloilta kivennäismaapelloille. Maatalouskäytäntöjä muuttamalla voidaan myös pienentää päästöjä. Esimerkiksi säätösalaojituksen avulla voidaan vähentää hapettuvan turvekerroksen paksuutta. Voidaan myös siirtyä tuottamaan kosteikko-oloissa kasvavia kasveja, kuten ruokohelpeä ja energiapajua.

Jos turvepelloille kohdistetaan ajan mittaan asteittain kohoava päästömaksu, voidaan tällä ohjata tuotantoa kivennäismaille ja rajoittaa uusien turvepeltojen raivausta. Se myös edistäisi turvepeltojen entistämistä suoksi. Päästömaksuista saatavilla tuloilla voitaisiin myös tukea viljelijöitä, jotka vähentävät päästöjä tai turvepeltojen määrää.

Päästömaksut eri muodoissaan, kuten päästökauppana tai päästöverona, on usein havaittu tehokkaaksi tavaksi vähentää päästöjä ja samalla sallia päästöjen aiheuttajille kohtuullinen joustavuus verrattuna kiinteään päästön ylärajaan. Hyvä esimerkki on EU:n teollisuus- ja energiasektoria koskeva päästökauppa. Suomessakin on liikennesektoria koskevia päästömaksuja, ja nyt on kaavailtu päästökauppaa.

Kun maatalousmaan päästönvähennystoimet kohdistetaan turvemaille, tarvitaan suurehkoihinkin vähennyksiin suhteellisen pieniä pinta-aloja.

Turvemaiden päästönvähennysten avulla voidaan keventää painetta kalliisiin toimiin ja jopa lisätä metsien hakkuita hiilineutraaliustavoitteen vaarantumatta.

llkka Savolainen

tutkimusprofessori emeritus, Helsinki

