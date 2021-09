Leikkaukset heikentäisivät väistämättä kulttuurin- ja historiantutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden kulttuurihistoriallisia lähdeaineistoja tarvitsevien mahdollisuuksia hyödyntää aineistoja ja arkistojen asiantuntijapalveluita.

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pääraaka-aineet koostuvat monipuolisista ja laajoista arkistolähteistä. Suomeen on luotu historian kuluessa korkeatasoinen tutkimusta ja kansalaisia palveleva yksityisarkistojen verkosto. Yksityiset keskusarkistot ry:n jäsenarkistot ovat vuosikymmenten saatossa keränneet, järjestäneet ja tarjonneet tutkimuksellisesti arvokasta yksityistä asiakirja-aineistoa eri tieteenalojen tutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Jäsenarkistojemme pitkäjänteisen työn tuloksensa arkistojen asiakkailla on mahdollisuus lähestyä kansakuntamme historiaa monien aineistokokonaisuuksien ja näkökulmien kautta. Yksityisten keskusarkistojen tehtävänä on tallettaa yhteistyössä kansalaisten kanssa sellaistakin, joka tässä ajassa jää näkymättömäksi tai valtavirran marginaaliin. Tehtävämme ei rajoitu vain menneisyyden tallentamiseen ja nykyhetken tiedontarpeisiin – on myös varauduttava tulevaisuudessa esitettäviin kysymyksiin. Tämä työ edellyttää pitkäjänteisyyttä ja riittäviä resursseja. Tehtävämme tärkeys ei vähene, vaikka veikkausvoittovarat vähenevätkin.

Vuonna 2019 Yksityiset keskusarkistot ry:n jäsenarkistoissa säilytettiin yli 56 hyllykilometriä arkistoaineistoa ja niihin tehtiin yhteensä 3 756 tutkijakäyntiä ja 3 440 tiedonhakua. Vuonna 2020 valtionapua myönnettiin yksityisille valtionapuarkistoille – mukaan lukien Suomen kirjallisuuden seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland – 5,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 arkistojen valtionavustusten arvioidaan supistuvan vähintään kymmenellä prosentilla ja ilman kompensaatiota huomattavasti enemmän. Taustalla on sekä veikkausvoittovarojen väheneminen että koronaviruspandemian vaikutukset valtiontalouteen. Pidemmän aikavälin leikkausten suuruutta voidaan vain arvailla.

Käytännössä rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset kohdistuvat yksinomaan arkistojen henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa jo ennestään vähien henkilöresurssien leikkaamista, aukioloaikojen supistamista ja pahimmillaan jopa toiminnan lakkaamista. Valtionavun heikennykset heijastuvat väistämättä kulttuurin- ja historiantutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden kulttuurihistoriallisia lähdeaineistoja tarvitsevien mahdollisuuksiin hyödyntää aineistoja ja arkistojen asiantuntijapalveluita. Yksityisarkistot eivät ole passiivisia aineistovarastoja, vaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kautta keskeinen osa tutkimuksen infrastruktuuria.

Arkistoihin kohdistuvat leikkaukset eivät vahingoita vain kulttuuriperintöorganisaatioita itseään vaan myös kaikkia yksityisiä arkistoja tarvitsevia käyttäjiä ja samalla koko yhteiskuntaa. Muistiorganisaatioiden toimintaedellytysten rapauttaminen vaarantaa kansakunnan muistin, itseymmärryksen ja monipuolisen omakuvan. Tieteen rahoituksen on oltava kaukokatseista, ennakoitavaa ja turvassa poliittisten suhdanteiden muutoksilta.

Riku Keski-Rauska

puheenjohtaja

Marita Jalkanen

varapuheenjohtaja

Petri Tanskanen

sihteeri

Yksityiset keskusarkistot ry

