Kaikkeen kiusaamiseen tulee puuttua heti, niin koulussa, vapaa-ajalla kuin sosiaalisessa mediassakin.

Koulut ovat alkaneet lomien ja erilaisten etäopetusjärjestelyjen jälkeen. Koulujen alettua on nähty riemullisia jälleennäkemisiä ja kaivattua yhdessäoloa. Valitettavasti myös jo aiemmin esiintyneet ristiriitatilanteet lasten ja nuorten välillä saattavat nousta pintaan entistä voimakkaammin.

Koronaviruspandemian tuomat rajoitukset koulunkäynnissä ja harrastustoiminnassa ovat lisänneet lasten ja nuorten pahoinvointia. Myös kiusaamistapauksiin osallisilla on suurempi riski saada psykosomaattisia oireita kuin kiusaamistapauksiin osallistumattomilla ikätovereillaan. Nämä tekijät ovat lisänneet riskiä siihen, että yhä suurempi osa nuoristamme voi tulla syrjäytetyksi yhteisöistä koulussa ja vapaa-ajalla. Tämä saattaa johtaa mahdottomuuteen päästä osalliseksi yhteiskunnassamme.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn on lukuisia menetelmiä, jotka perustuvat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen. Kouluterveyskyselyiden mukaan kiusaaminen kouluissamme on vähentynyt. Silti Suomessa on arviolta yli 30 000 viikoittain kiusaamista kokevaa lasta ja nuorta.

Kiusaamisen ehkäisemiseksi kehitettyjä interventioiden hyödyntämistä on syytä jatkaa. Pitkittyneet kiusaamistapaukset ovat vaikeasti ratkaistavissa, ja näiden tapausten voidaan odottaa lisääntyvän. Kaikkeen kiusaamiseen tulee puuttua heti, niin koulussa, vapaa-ajalla kuin sosiaalisessa mediassakin. Yhdessä tekemistä ja toimimista kaikkien lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja yhteisöissä työskentelevien ammattilaisten kanssa tulee lisätä ja tiivistää.

Tiedon siirtyminen koulun, lastensuojelun, nuorisotyön ja poliisin välillä ontuu, eikä huoltajia aina oteta riittävän ajoissa mukaan tilanteiden selvittämiseen. Vaitiolovelvollisuus ei saa estää kiusaamistilanteiden selvittämistä.

Nuorten turvattomuus tulee tunnistaa, vaikka nuoren olisi hankala kertoa tuntemuksistaan tai nuori vetäytyy kokonaan. Mikäli kiireisessä arjessa ei pystytä vastaamaan nuorten tarpeisiin, on apua haettava muualta. Esimerkiksi pitkittyneeseen kiusaamiseen puuttuvassa, neljässä kunnassa toteutettavassa työssä (K-0-toimintamalli) ulkopuolinen työntekijä tulee tukemaan perheiden ja koulun henkilöstöä ja tarjoaa hankaliin tapauksiin puolueettoman työntekijän.

Koulujen työntekijät ovat selvinneet pandemian tuomista muutoksista hienosti. Meidän kaikkien, niin eri alojen ammattilaisten kuin läheistenkin, on yhdessä jaettava vastuu siitä, että oppilaiden välisiin ristiriitoihin puututaan ja niihin etsitään ratkaisuja. Jokaisen oppilaan pitää voida tuntea olevansa turvassa.

Eira Suhonen

erityispedagogiikan dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Heikki Turkka

tiimipäällikkö, Aseman Lapset ry

Julia Saarholm

tutkimuskoordinaattori, Aseman Lapset ry

