Kabulin lentokentän kaaoksessa länsi toimi niin kuin länsi toimii. Ensin evakuoitiin omat. Se on myös valtion tehtävä – ajatella ensin omiaan. Sitten pelastettiin kissat ja koirat.

Sosiaalisessa mediassa kerää sympatiaa tarina entisestä britti­sotilaasta, joka pakeni viime hetkillä Afganistanista 200 löytökoiran ja -kissan kanssa.

Toki moni ajattelee myös sitä, mitä tapahtuu Afganistaniin loukkuun jääneille ihmisille.

Modernia Afganistania rakentaneet koulutetut afganistanilaiset ovat Talebanin vallan alla kuolemanvaarassa. Heille on oltava tarjota muutakin kuin Twitterin, Linkedinin ja Facebookin uusi palvelu, jossa omat tiedot voi tuhota yhdellä painalluksella.

On samaan aikaan kyynistä ja sydäntä särkevää, että Facebook estää Afganistanissa sen, että tuntemattomat voisivat tarkastella Facebookin kaverilistoja. Taleban etsii niistä länsiyhteyksiä. Afganistanista pyyhitään pois myös selaushistoria.

Historia muistanee Afganistanin viime viikot lännen moraalikadosta. Mutta on myös niin, että joskus vain ei ymmärretä, mihin tapahtumien kulku vie. Romahduksissa voi olla vain jälkiviisas – eihän Neuvosto­liitonkaan romahdukseen uskottu ennen kuin järjestelmä luhistui.

Kabulin romahduksessa tiivistyi pitkä kehitys­kulku suurvaltasuhteissa. Afganistaniin lähdettiin avoimella valtakirjalla. Kaksi­kymmentä vuotta sitten elettiin Yhdysvaltojen yksinvallan hetkeä, kun Kiina vielä kasvatti itseluottamustaan ja Venäjä etsi suuntaansa. Nyt ne saavat osansa Afganistanista, halusivat sitä tai eivät.

Euroopassa on viime päivät keskitytty evakuointeihin. Nyt pyöritään ympyrää ja yritetään ymmärtää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ne poliittiset johtajat, joilla on strategista silmää ennakoida tulevaa, ovat taatusti kauhuissaan. Edessä on ongelmia, ajatteli sitten Afganistania, omaa kykyä tehdä päätöksiä, Yhdysvaltojen ja Euroopan suhdetta, Pakistania tai pakolaisia.

Juuri nyt afgaanipakolaisilla on eurooppalaisten myötätunto, mutta kuinka kauan? Suuren muuttoliikkeen aikakausi on vasta alussa, eikä EU ole siihen valmiina. EU:lta vaaditaan enemmän, vaikka jäsenmaat eivät anna sille valtuuksia toimia. Nato on kyvytön ilman Yhdysvaltoja.

Vähintä, mitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastuussa olevilta voi Suomessa vaatia, on rehellistä analyysiä siitä, mitä Suomen, EU:n, Naton tai Yhdysvaltojen voi edes olettaa tekevän erilaisissa kriiseissä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.