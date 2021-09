Suomen lajiston uhanalaisuus tunnetaan hyvin.

Luontokato kiihtyy. Syy on maankäyttö ihmisen tarpeisiin, eliölajien kestämätön hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja uusille alueille levitetyt haitalliset vieraslajit. Hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) mukaan miljoona lajia on vaarassa hävitä maapallolta eli kuolla sukupuuttoon.

Luonto köyhtyy myös Suomessa. Suomen 48 000 lajista vajaa puolet tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuus on saatu arvioitua. Viimeisin uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2019. Sen mukaan 11,9 prosenttia arvioiduista lajeista on uhanalaisia eli niillä on vähintään korkea todennäköisyys hävitä Suomesta. Suomesta tiedetään jo hävinneen yli 300 eliölajia.

Viime vuosina uhanalaisuusarviointia on kyseenalaistettu useissa lehtikirjoituksissa. Suomen lajisto ja sen muutokset tunnetaan kuitenkin hyvin. Uhanalaisuusarviointi ei perustu luontoharrastajien, tutkijoiden tai viranhaltijoiden mielipiteisiin vaan lajien elintapojen tuntemukseen ja miljoonia havaintoja kattavaan pitkän aikavälin aineistoon, joita analysoidaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien ja soveltamisohjeiden mukaisesti. Suomessa uhanalaisuusarvioinnin laatimiseen osallistui 170 asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja valtionhallinnosta, muun muassa ympäristöministeriöstä ja maa- ja metsätalousministeriöstä.

Uhanalaisuus arvioidaan määrällisten kriteerien perusteella. Niihin lukeutuvat yksilömäärän merkittävä pieneneminen, pieni tai pirstoutunut maantieteellinen esiintymisalue sekä pieni ja voimakkaasti vaihteleva yksilömäärä. Kriteerien määrällisyys tarkoittaa, että lajista on oltava seuranta- tai havaintoaineistoa, jotta sen uhanalaisuus voidaan arvioida. Näistä aineistovaatimuksista johtuu, että alle puolet Suomen lajeista on voitu arvioida pitkästä ja hienosta luonnontuntemuksen perinteestämme huolimatta.

Kriteerien mukaan lajin yksilömäärän väheneminen vähintään 30 prosenttia kolmen sukupolven aikana tarkoittaa, että laji määritellään uhanalaiseksi. Tällaisen voimakkaan taantumisen seurauksena myös edelleen runsaat lajit, kuten varpunen ja haarapääsky, ovat uhanalaisia.

On tärkeä tiedostaa, että luontokato voi edetä, vaikka lajiston kehitystä kuvaava uhanalaisuusindeksi (Red List Index) pysyisi vakaana tai nousisi arviointien välillä. Tämä johtuu siitä, että uhanalaisilla lajeilla on korkea todennäköisyys hävitä Suomesta ja pidemmällä tarkastelujaksolla lajeja voidaan menettää, vaikka indeksi pysyisi vakaana mutta on alle yhden. Indeksiarvon ollessa yksi kaikki lajit ovat elinvoimaisia, eikä niillä ole riskiä hävitä. Suomessa kaikkien eliöryhmien indeksiarvo on alle yhden.

Käsityksemme Suomen lajiston tilasta tarkentuu jatkuvasti, kun uutta havaintoaineistoa kertyy Suomen lajitietokeskuksen tietokantoihin. Kahden viime vuosikymmenen aikana uhanalaisten lajien osuus on kasvanut ja uhanalaisuusindeksin arvo laskenut, mikä osoittaa luontokadon etenevän myös Suomessa.

Janne Kotiaho

ekologian professori, Jyväskylän yliopisto

Luontopaneelin puheenjohtaja

Aleksi Lehikoinen

yli-intendentti, Helsingin yliopisto

Luontopaneelin jäsen

Ilari E. Sääksjärvi

biodiversiteettitutkimuksen professori, Turun yliopisto

Luontopaneelin varapuheenjohtaja

