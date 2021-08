1970-luvun lähiöissä on tilavia perheasuntoja ja luonto lähellä. Tiivis lisärakentaminen ei lisää alueiden houkuttelevuutta.

Helsingin Sanomat (29.8.) vertaili mielenkiintoisella tavalla Helsingin ja Vantaan asuntomarkkinoita hintojen ja asuinalueiden houkuttelevuuden näkökulmasta. Vantaalaisena mielenkiintoni kohdistui erityisesti jutussa esille nostettujen Vantaan lähiöiden tilanteeseen ja niiden tulevaisuuden näkymiin.

On muistettava, että Vantaan lähiörakentaminen alkoi niin sanotun suuren maaltamuuton siivittämänä 1960-luvulla ja jatkui pitkälle 1970-luvun puolelle. Olin itsekin tässä muutossa mukana. Tätä tarinaa meille kertoivat kirjoituksessa mainitut Koivukylä, Mikkola, Myyrmäki ja Hakunila. Tuohon aikaan leveämmän leivän perässä vaatimattomista oloista näille alueille muuttaneille nuorille keskuslämmitys, juokseva vesi ja sisävessa olivat arjen luksusta uima-altaasta puhumattakaan.

Olen asunut vuosikymmeniä Hakunilan naapurissa ja seurannut Hakunilan ja sen lähialueen kehitystä todetakseni, että kirjoituksessa mainittua uuden renessanssin utopiaa ei pelkän ratikan varaan voida rakentaa.

Alueen houkuttelevuuteen ei riitä, että mahdollisen ratikkareitin varteen on jo rakennettu ja tullaan jatkossakin rakentamaan tiivistä, pieniä asuntoja käsittäviä korkeita kerrostaloja. Tästä suuntauksesta on jo hyvä esimerkki Hakunilan kupeeseen noussut uusi Kaskelan asuinalue, ja lisää tiivistä rakentamista on luvassa, mikäli ratikkahankkeesta intoutuneita on uskominen. Kaskelan alueen asunnoista ei löydy tilavia perheasuntoja, ja melkoinen osa asunnoista on asuntosijoittajien vuokra-asunnoiksi ostamia sijoitusasuntoja.

Kuten HS:n jutussa todettiin, 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa lähiöissä on suuri saneeraustarve, ja hintoja alentavana tekijänä mainittiin myös joidenkin alueiden rosoinen maine. Näyttää kuitenkin siltä, että rosoisesta maineesta huolimatta sijoittajien mielenkiinto kyseisiä alueita kohtaan on jo herännyt. Tuon ajan lähiöistä löytyy myös tilavia perheasuntoja, yhteiset piha-alueet ovat väljiä ja lähiluontoa löytyy kodin välittömästä läheisyydestä. Tämä on vielä nähtävissä Hakunilan vanhoilla kerrostaloalueilla.

Nyt näyttää siltä, että tämä idylli on katoamassa. Tiivistämisvimman seurauksena piha- ja parkkialueet on jo alistettu lisärakentamiselle. Jos suuntaus jatkuu, vanhojen lähiöiden mittavat saneerauksetkaan tuskin lisäävät asuinalueiden houkuttelevuutta.

Hyvään ja laadukkaaseen kaupunkisuunnitteluun kuuluu ihmisten kokoista ja näköistä rakentamista. Tämä vaatimus koskee niin uutta asuntotuotantoa kuin myös vanhojen kerros- ja pientaloalueiden tulevaisuutta.

Tiivis uudisrakentaminen pienine asuntoineen sekä kaavamuutosten seurauksena vanhoille kerros- ja pientaloalueille salliva tiiviin rakentamisen hegemonia eivät lisää perinteisten olemassa olevien asuinalueiden houkuttelevuutta, vaan päinvastoin ne työntävät jo nyt alueella asuvia hyvätuloisia työssä käyviä perheellisiä ja eläkeläisiä ympäristökuntiin.

Helena Siniketo

Vantaa

