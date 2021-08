Asiantuntijoiden maahan­muuttoa Suomeen on sujuvoitettava

Kansainvälinen kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy, eikä Suomella ole varaa nykyisen kaltaisiin hitaisiin lupa­prosesseihin.

Työperäinen maahanmuutto on yksi työ­markkinoidemme puhutuimpia aiheita. Siihen liittyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kilpailu­kykyyn ja erityisesti siihen, miten hyvin onnistumme kilpailukykyisen työvoiman saatavuuden varmistamisessa.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy entisestään. Esimerkiksi talouslehti Forbesin mukaan teknologia-alalla voi työskennellä jo vuonna 2030 alan tarpeisiin nähden miljoonia osaajia liian vähän.

Työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi on tehty useita aloitteita, mutta asiaan liittyvässä keskustelussa näkyy myös yksinkertaistuksia ja väärää tietoa. Joissain puheenvuoroissa erityisasiantuntijat on lokeroitu matalapalkkamaista tuleviksi koodareiksi, joiden palkat painetaan alas ja joiden työehtoihin liittyy epämääräisiä käytäntöjä.

Tämä ei pidä paikkaansa Nokian eikä käsityksemme mukaan monien muidenkaan suurten suomalaisten yritysten kohdalla. Käytännöt erityis­asiantuntijoiden työllistämisessä kestävät tarkastelun. Emme kikkaile työehdoilla tai riko työehto­sopimuksia.

Nokia on palkannut Suomessa vuosina 2018–2020 noin 1 200 työntekijää vakinaisiin työsuhteisiin, ja palkkaamme tänä vuonna 500 työntekijää lisää. Ylivoimaisesti suurin osa heistä työskentelee erityisasian­tuntemusta vaativissa tuotekehitystehtävissä.

Hieman yli puolet Nokian palkkaamista ihmisistä on Suomen kansalaisia, lähes puolet muiden maiden kansalaisia. Palkkaamme parhaat hakijat suosimatta mitään kansallisuutta muun muassa siksi, että meidän on menestyttävä kansainvälisillä markkinoilla rajussa kilpailussa. Kahden viime vuoden aikana Nokiaan palkattujen joukossa on 59 eri kansallisuutta.

Puolet palkkaamistamme muiden maiden kansalaisista oli työskennellyt tai opiskellut ulkomailla ennen kuin heidät palkattiin Suomeen. Toinen puolikas oli työskennellyt Suomessa muussa yrityksessä, opiskellut Suomessa ja palkattu Nokiaan suoraan yliopistosta tai ammattikorkea­koulusta.

Nokia maksaa Suomessa työntekijöilleen työn vaativuusluokan (job grade) mukaista palkkaa kansallisuudesta riippumatta. Tekniikan akateemisten liiton tilastojen perusteella Nokia maksaa Suomessa muihin yrityksiin verrattuna keskimääräistä palkkaa, vaikka muualla syntyneiden tai muiden maiden kansalaisten osuus henkilöstöstämme on suuri.

Elinkeinoelämä tarvitsee Suomessa paitsi korkealaatuista koulutus­järjestelmää kilpailu­kykyisen ja osaavan työvoiman kehittämiseksi, myös erityisasiantuntijoiden työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista.

Nykyisellään lupaprosessit ovat ruuhkautuneita ja niiden kestoa on vaikea ennakoida: lupien käsittely voi kestää 3–9 kuukautta. Lisäksi työskentelyn aloittamista hidastaa se, että palkanmaksua varten tarvittavien henkilö­tunnuksen, veronumeron ja pankkitilin saamiseen kuluu useita viikkoja.

Erityisasiantuntijoiden työperäisen maahan­muuton tarve ei ole ainakaan vähenemässä. On vaarana, että ilman toimintatapojen uudistamista ja riittävää resursointia oleskelu-, työlupa- ja taustaselvitysprosessit ruuhkautuvat ja hidastuvat entisestään.

Osaratkaisu voisi olla, että yritykset saisivat osallistua ja auttaa maahan­tuloprosessissa esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n ajaman työnantaja­sertifioinnin kautta. Järjestely mahdollistaisi erityisasian­tuntijoiden nopeutetun maahanmuuton, kun sertifioidut työnantajat sitoutuvat työehtosopimusten noudattamiseen sekä sovittuihin raportointi­velvollisuuksiin. Samalla työnantajat voisivat käynnistää maahantulo­prosessin valtakirjalla ja saada palvelulupauksen nopeammasta käsittelystä.

On selvää, että suomalainen elinkeinoelämä ei saa tarpeeksi osaavaa ja kilpailukykyistä työvoimaa pelkästään Suomen kansalaisten joukosta kouluttamalla. Jotta menestyisimme kansainvälisessä kilpailussa, erityis­asian­tuntijoiden maahanmuuttoa on sujuvoitettava, eikä lupa­prosesseja pidä missään tapauksessa enää hankaloittaa tai hidastaa.

Tommi Uitto

Kirjoittaja on Nokian johtoryhmän jäsen, matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja ja Nokian maajohtaja Suomessa.

