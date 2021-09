Kuskin tehtäviä, edellisen päivän krapulaa tai seuraavan aamun töitä joutuu yhä liian usein käyttämään tekosyynä päästäkseen kyselijöistä.

Koronaviruspandemian vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin ovat olleet pääosin katastrofaalisia. Yhteisöllisyyden kokemus on vähentynyt ja yksinäisyys lisääntynyt. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT 2021) nostaa kuitenkin esiin myös myönteisen kehityskulun: joka kolmas on vähentänyt päihteidenkäyttöä. Silti alkoholittomuus herättää hämmentävän paljon huomiota opiskelijapiireissä.

Hyvinvointia korostavat, alkoholittomat opiskelijatapahtumat ovat yleistyneet ja olleet suosittuja. Suurimmat massatapahtumat silti usein sisältävät runsaastikin alkoholinkäyttöä. Alkoholittomuutta ei kuitenkaan pidä tai voi rajata tiettyihin tapahtumiin. Oli opiskelija alkoholiton yhden illan tai koko elämänsä, hän on täysivaltainen yhteisön jäsen.

Alkoholinkäyttö näkyy sekä toiminnan rakenteissa että sosiaalisissa tilanteissa. Alkoholiton vaihtoehto on usein vettä tai limua, eikä alkoholittomia juomia nosteta baareissa tarjoushintoihin. Mikä pahinta, pieni mutta äänekäs joukko kokee muiden alkoholinkäytön olevan heidän asiansa. Kaljatölkin työntäminen käteen, voimakas kyseenalaistaminen tai pahimmillaan juoman terästäminen salaa ovat aitoja opiskelijakokemuksia viime vuosilta.

Alkoholittomuus ei kuitenkaan tarvitse mitään erityistä syytä tai perustelua. Kuskin tehtäviä, edellisen päivän krapulaa tai seuraavan aamun töitä joutuu yhä liian usein käyttämään tekosyynä päästäkseen kyselijöistä.

Ratkaisut ovat periaatteiltaan yksinkertaisia, eivätkä keltään toiselta pois. Monipuolisemmat alkoholittomat juomavaihtoehdot vievät pitkälle. Juomapeleissäkin jokainen voi tarjotun oluen sijaan ottaa hörpyn juuri sitä juomaa, mistä itse tykkää. Keskustelimme tutoriemme kanssa myös alkoholista osana uusien opiskelijoiden orientaatiota. ”Juominen ei ole tekemistä” tiivisti viestin: yksinomaan alkoholista ei saa laadukasta ohjelmaa, ja siihen nojaavissa konsepteissa perusta murenee nopeasti.

Meidän täytyy tavoitella opiskelijakulttuuria, jossa humalaan hakeutuminen on aidosti vapaaehtoista. Myös meidän, jotka yleensä valitsemme alkoholillisen illalliskortin, on tehtävä osamme. Suosittelen kokeilemaan, millaista on osallistua selvin päin. Silloin voi ihmetellä, miten kohtaa kysymyksiä tai kokee tarvetta selitellä, vaikka itse viihtyykin.

Korona-ajan jälkeisen opiskelijakulttuurin ei tarvitse palauttaa päihteidenkäyttöä vanhalle tasolle. Meidän täytyy määrätietoisesti rakentaa muutosta pois alkoholikeskeisyydestä, jotta useampi voi osallistua toimintaan juuri siten kuin itse haluaa – ilman painostusta.

Niko Ylä-Poikelus

puheenjohtaja

KY – Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.