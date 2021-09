Elintarviketeollisuuden ja kauppojen on kannettava vastuunsa lihavuusepidemian taltuttamisessa.

Kaupan karkkihyllyllä on tarjolla laaja valikoima erilaisia herkkuja.

Suomalaisten ylipaino-ongelma on otsikoissa tasaisin väliajoin. Isot pakkaukset on tunnistettu yhdeksi lihavuusepidemian syyksi, mutta silti elintarviketeollisuus ja kaupat saavat kannustaa meitä ostamaan jättimääriä energiatiheitä ruokia. On isoja sipsi- ja karkkipusseja ja viisi suklaalevyä kympillä -tarjouksia. Uutuusmakuja niputetaan monipakkauksiin niin, että uutuuden saa vain ostamalla lisäksi kaksi perusmakua, jolloin luontainen kokeilunhalu saa ostamaan kolme keksipakettia yhden sijaan.

Japanissa, jossa suurin osa ihmisistä on normaalipainoisia, niin sanotut herkut myydään pienissä pakkauksissa: suklaalevyt painavat 60 grammaa ja keksit ovat parin kappaleen pakkauksissa. Myös Ruotsi voittaa meidät tässä: siellä Maraboun perussuklaalevyjä on 100 gramman koossa ja Fazerinkin suklaalevyt ovat pienempiä kuin Suomessa. Britanniassa isoihin pakkauskokoihin on puututtu lainsäädännöllisesti ainakin sairaaloiden kahvioissa.

Olisiko mahdollista rajoittaa pakkauskokoja energiatiheiden tuotteiden kohdalla tai velvoittaa valmistamaan samasta tuotteesta myyntiin aina myös pienempi pakkaus, joka sisältäisi 2-4 annosta, joilla olisi kalori- ja sokerimääräraja? Näin kuluttajilla olisi edes mahdollisuus tehdä pienempiä kertaostoja. Toki hintapolitiikan pitäisi myös mahdollistaa pienemmän pakkauksen valitseminen.

Toisekseen pakkauksissa ilmoitetut annoskalorit ovat usein harhaanjohtavia. Karkkipussin kyljessä lukee ”annoksessa 85 kcal”, mutta tarkemmin katsottuna pussissa on kuitenkin kahdeksan annosta, jolloin pakkaus sisältääkin jo 660 kilokaloria. Kuinka moni ostaa karkkipussin kahdeksalle? Koko kalorimäärän ilmoittaminen johtaisi varmasti luontaisesti pakkauskokojen pienenemiseen, koska uskon kuluttajien suosivan pienempää kalorimäärää.

Energiatiheiden tuotteiden kulutus voidaan saada laskuun velvoittamalla valmistajat ilmoittamaan koko pakkauksen kalorit annoskoon kalorien yhteydessä ja tarjoamaan kaikista energiatiheistä tuotteista pieniä pakkauksia sekä kieltämällä kauppojen monitarjoukset samaan tapaan kuin alkoholituotteiden kohdalla on ollut jo pidempään. Nykykäytännöt ovat tietysti yrityksille myyntiä lisääviä, mutta voimmeko antaa niiden jatkua tässä kansanterveyden tilassa?

Tuulia Palukka

erikoislääkäri, Helsinki

