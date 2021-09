Koska taiteiden tutkimuksen aloista useimpia ei mainita yliopistojen koulutusvastuita määrittävässä asetuksessa, humanistinen tiedekunta on kohdistanut kaikkein rankimmat supistamistavoitteet nimenomaan taiteiden tutkimukseen.

Haluamme tuoda viimeaikaiseen tärkeään keskusteluun tutkimuksen rahoituksesta kokemuksia yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen arjesta.

Helsingin yliopistossa on taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmat sekä kandidaatti- että maisteritasoilla. Ohjelmat ovat erittäin suosittuja opiskelijoiden keskuudessa, ja ne tarjoavat monipuolisen koulutuksen eri taidealojen asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään: mitä erilaisimmat yhteiskuntaan liittyvät tehtävät edellyttävät ymmärrystä taiteiden ja kulttuurin kentästä. Nämä koulutusohjelmat ovat ainutlaatuisia Suomessa: mikään muu yliopisto ei vastaavia tarjoa.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kurjistunut taloustilanne on johtanut siihen, että koulutusohjelmien opetushenkilökunta on jatkuvien säästötoimien ja eläköitymisten vuoksi vähentynyt huomattavasti. Tiedekunnan johto on useissa yhteyksissä tuonut esiin, että sama kehitys jatkuu: eläköityvien tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa.

Koska taiteiden tutkimuksen aloista useimpia ei mainita yliopistojen koulutusvastuita määrittävässä asetuksessa, humanistinen tiedekunta on kohdistanut kaikkein rankimmat supistamistavoitteet nimenomaan taiteiden tutkimukseen. Tiedekunnan johto on painostanut koulutusohjelmien johtajia etsimään erilaisia säästökeinoja aina siihen asti, että jotkin opinalat (esimerkiksi elokuva- ja televisiotutkimus ja estetiikka) lakkaisivat kokonaan antamasta kanditason opetusta. Tämä merkitsisi tämän ainutlaatuisen koulutusohjelman vähittäistä alas ajamista, mikä puolestaan johtaisi huomattavaan osaamisvajeeseen taiteiden ja kulttuurin kentällä taiteellista työtä tukevissa tehtävissä.

Taiteiden tutkimus menestyi erittäin hyvin Helsingin yliopiston viimeisimmässä kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa. Korkealaatuinen tutkimus on taannut korkealaatuista opetusta. Tällä hetkellä opetushenkilökunta joutuu kuitenkin työskentelemään vaikeassa – suorastaan ahdistavassa – ilmapiirissä. Haluamme tarjota opiskelijoillemme parasta koulutusta ja myönteisen tulevaisuudennäkymän. Olemme erittäin motivoituneita työssämme, ja haluamme aidosti antaa panoksemme suomalaiseen kulttuurielämään.

On tärkeää, että päättäjät ymmärtävät taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmien merkityksen. Kyse ei ole vähäpätöisistä oppi- ja tieteenaloista, jotka voidaan tarpeen tullen pyyhkiä pois tutkimuksen ja opetuksen kentältä. Kyse on kulttuurisesta ymmärryksestä ja inhimillisestä itseymmärryksestä. Näiden kannalta taiteiden tutkimus on korvaamatonta ja sen olemassaolo on turvattava.

Henry Bacon

Arto Haapala

Hanna Korsberg

Heta Pyrhönen

Susanna Välimäki

taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmien professoreita

