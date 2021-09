Erilaiset kyynikot pitävät tapanaan huomauttaa, että huippu-urheilu on viihdeteollisuutta, jossa raha ratkaisee.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori tuskin on urheilu­kyynikko, mutta hänkin sanoi viikon­loppuna Helsingin Sanomissa, että olympialaiset ovat elinehto lajeille, jotka eivät muuten saa julkisuutta. Samaa ajatusta toistavat usein urheilutoimittajat, joiden maailman­käsityksessä urheilua ei voi olla olemassa ilman mediahuomiota.

Olympiakomitean pari vuotta sitten laatimassa huippu-urheilun yhteis­kunnallisessa perustelussa urheilun tärkeyttä ja rahoittamista perustellaan sillä, että se kasvattaa monin tavoin kyvykkäitä kansalaisia, tuottaa taloudellista plussaa ja vahvistaa kansallista identiteettiä.

Kaikki pyrkivät asettamaan huippu-urheilun tarkoituksen urheilun ulko­puolelle. Epäilen, ettei se sieltä löydy. Urheileminen on selvästi samalla tavalla hyödytön ja yhtä aikaa välttämätön osa elämää kuin laulaminen ja soittaminen. Eikä raha ole syy urheilun olemassaoloon, vaikka soittaja ja urheilija toki tarvitsevat tuloja voidakseen elää ja edistyä taidoissaan.

Syy ihmisten kilvoittelevaan temmeltämiseen on sama kuin eläimillä. Taipumus fyysiseen leikkiin ja kisailuun kuuluu eläinten nuoruuteen. Ennen se valmensi meitäkin todellisiin henkiinjäämiskamppailuihin. Systemaattinen pyrkimys edistymiseen on taas ihmisen erityispiirre, joka on mahdollistanut ihmiskunnan poikkeukselliset saavutukset hyvässä ja pahassa.

Ihmiset siis urheilisivat, vaikka kukaan ei katsoisi eikä maksaisi heille mitään. Niin he itse asiassa kaiken aikaa tekevät.

Miksi jotkut sitten päätyvät äärimmäisiä ponnistuksia ja vaativaan huippu-urheiluun, joka vie useimmilta myös kaiken liikenevän rahan ja vain harvalle kerryttää sitä?

Suurin syy ei ole myöskään mikään kaulaan ripustettava hely tai edes siitä seuraava maine. Tosiasiassa urheilu itsessään on kovaa huumetta, joka koukuttaa pyrkimään aina parempiin suorituksiin.

Kilpailun jännitys ja pelko tuottavat voimakkaan elossa olemisen kokemuksen, jota terästää suonissa pauhaava adrenaliini. Fyysisen rasituksen jälkeen kehon täyttää opioidien sukuinen endorfiini ja sen tuottama mielihyvä.

Parhaina hetkinä pääsee kokemaan täysillä mielen ja ruumiin yhteyden. Kun taidot ja fyysiset ominaisuudet on piiskattu tikkiin ja kaikki on kohdallaan, ruumista ei tarvitse käskeä. Keho ajattelee itse ja mieli on vapaa. Silloin syntyvät usein myös kovimmat tulokset.

Huippu-urheilu on usein tuskallista ja monesti vaarallistakin. Mitä lähempänä omia rajoja liikkuu, sitä suurempi on loukkaantumisen riski, kun suoritus lähtee raiteilta.

Harjoittelussa venytetään oman suoritus­kyvyn rajoja, ja niiden yli on myös helppo lipsahtaa pimeälle puolelle: sinne missä palautuminen ei enää onnistu ja kunto romahtaa sen sijaan että se nousisi. Kaikki eivät milloinkaan palaudu täysin ylirasitus­tilasta tai muista fyysisistä ja henkisistä vastoinkäymisistä.

Epäonnistuminen on julkista, ja siitä seuraa häpeää.

Palkitsevinta on onnistua silloin, kun kykynsä joutuu venyttämään äärimmilleen kovimpien kilpakumppaneiden kanssa. Palkintona on arvostusta, josta kaikkein arvokkain tulee vastustajilta. He tietävät vahvuutesi paremmin kuin kukaan muu.

Vastustajista pahimmat kasvattavat sinusta paremman. Korkeushypyn Suomen mestari Ella Junnila kiitti Kalevan kisojen jälkeen suorituksestaan kisan kakkosta Heta Tuuria, koska Tuuri pani hänet hyppäämään korkeammalta. Kova vastustaja pakottaa venymään kilpailussa, harjoittelemaan kovemmin ja valmistautumaan huolellisemmin.

Urheilu luo vahvan yhteyden mukana olevien ihmisten kesken. Yhteinen kamppailu samassa joukkueessa lähentää helposti yli ennakkoluulojen ja kielimuurien. Vaikutus voi ulottua kentältä katsomoon, jopa kotisohvalle television ääreen.

Yhteyden rakentaminen erilaisten ihmisten välille on kaikentasoisen urheilun tuottama todellinen oheishyöty yhteiskunnassa. Siinäkin urheilu on samaa maata laulamisen ja soittamisen kanssa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.