Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo, että niin röntgeniin kuin magneettikuvaukseenkin on pitkät jonot. Syynä on Apotti-järjestelmä, hoitajapula ja kiireellisten tutkimusten määrä. Potilaana ihmettelen, miksei palveluseteliä käytetä jonojen purkuun. Yksityisellä puolella on tilaa ja toimijoita yllin kyllin.

Kesäkuun lopulla hakeuduin pahenevan polvikivun takia terveyskeskukseen. Pääsin fysioterapeutille, en lääkäriin. Kipu yltyi ja jatkui. Sain palvelusetelin yksityiselle yleislääkärille, josta heti röntgeniin samalla setelillä. Syy ei löytynyt. Kipu ja turvotus jatkui.

Omalle terveysasemalle saatiin lainalääkäri. Sieltä sain lähetteen Peijaksen sairaalaan ortopedille. Viikon kuluttua tuli kutsu magneettikuvaukseen, joka on kolme kuukauden päästä. Särkylääkkeillä ja rasituksen välttämisellä pitäisi jatkaa. Eihän tässä ole mitään järkeä koko touhussa. Kalliiksi tulee ihmisten kunnon heikkeneminen ja hoidon saaminen. Jokin muutos tähän tilanteeseen on saatava! Palvelusetelit käyttöön!

Pirkko Partanen

eläkeläinen, Helsinki

