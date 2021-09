Korkeakouluopiskelijalle yksi kurssi lähiopetusta on laiha lohtu

Yliopistoissa opiskelu jatkuu etäpainotteisena.

Aloitin juuri toisen vuoden yliopisto-opintoni Tampereen yliopistossa ja olin juuri ihka ensimmäistä kertaa yliopistolla luennolla. Opiskelin viime vuoden sataprosenttisesti etänä.

Kontrasti etäopetuksen ja lähiopetuksen välillä on todella räikeä. Etäopetukseen osallistuminen ja yhteisön puute tuntuivat raskailta, kun taas lähiluennolle osallistuminen oli lähes utopistinen kokemus. On vaikeaa verrata lähiopetuksen tuomaa hyvää fiilistä mihinkään, koska tilanne on niin uusi.

Yksi kurssi lähiopetusta on kuitenkin laiha lohtu, sillä opiskelu jatkuu vahvasti etäpainotteisena, mikä turhauttaa suuresti. Vaikka ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita on kerrottu priorisoitavan lähiopetuksen toteuttamisessa, tämä ei kuitenkaan näy konkreettisesti missään, sillä suurin osa kursseista on päätetty toteuttaa etänä.

Etäopetuksen järkevyyteen ei mielestäni voida vedota enää terveysturvallisuuden perusteella, sillä luennoilla istutaan turvavälein ja maskit kasvoilla hiljaa. Vaarallisena pidän enemmänkin yhä lisääntyviä mielenterveysongelmia, joita etäopiskelu aiheuttaa.

Julkinen keskustelu etäopiskelun haitoista on keskittynyt koskemaan lapsia ja nuoria. Korkeakouluopiskelijat on unohdettu keskustelusta. Ellei asiaan puututa pian, edessä voi olla katkera ja mielenterveysongelmien näivettämä sukupolvi, jonka usko päättäjiin ja tulevaisuuteen on pahasti horjunut. Kuinka moni täällä korkeakoulutettu huippuosaaja haluaa jäädä Suomeen töihin vastaavanlaisten kokemusten jälkeen?

En enää koskaan valita aikaisista kouluaamuista tai pitkistä opiskelupäivistä, sillä kouluun pääsemisen merkitys on tullut tähänastisen kirjekurssityylisten yliopisto-opintojeni aikana harvinaisen selväksi. Toivottavasti myös päättäjät ymmärtävät korkeakouluopiskelijoiden ahdingon.

Marianna Juvani

opiskelija, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.