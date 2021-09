Afganistanissa paholaista on otettava kädestä

Ilta-Sanomat toteaa, että Afganistanin sota on tällä erää ohi.

”Se loppui Yhdysvaltain kannalta nolosti: hätäinen evakuointioperaatio pysyi vain juuri ja juuri hallinnassa, ja viime viikon verisessä terrori-iskussa kuoli yli 170 ihmistä. Tällainen loppu oli suurvallalle nöyryytys ja arvo­valta­tappio.”

”Tukirahoja upposi muun muassa haamu­työntekijöiden palkkoihin ja sitä kautta virka­miesten taskuihin sekä kalustoon, joka jäi rappeutumaan huollon puutteessa. Hallintoon ja asevoimiin yritettiin tuoda ulkopuolelta malleja, jotka eivät toimineet paikallisessa kulttuurissa. Jos tästä fiaskosta pitää jotakin hyvää löytää, se on tämän järkyttävän tuhlauksen loppuminen.”

”Taleban perii hätää kärsivän Afganistanin – 38 miljoonan asukkaan valtion, jota uhkaavat nälänhätä, sisällissota, välttämättömien palvelujen romahtaminen ja miljoonien ihmisten pakolaisuus. Ääriliikkeen voima­varat valtionhoitajaksi ovat heikot. Taleban osaa kyllä taistella ja terrorisoida kyläyhteisöjä, mutta elinkykyisen yhteiskunnan rakentajaksi ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaajaksi siitä tuskin on.”

”Länsimaiden olisikin tartuttava paholaista kädestä ja luotava toimivat yhteydet Talebaniin. Ei hyväksyäkseen uuden hallinnon, vaan torjuakseen lähestyvän humanitaarisen katastrofin. Samalla Talebaniin voidaan myös vaikuttaa, jotta se ei alistaisi afganistanilaisia samanlaiseen hirmuvaltaan kuin 1990-luvun lopussa.”

Lapin Kansa kysyy, jääkö 20 vuotta kestänyt, kymmenientuhansien siviilien hengen vienyt ja biljoonia maksanut operaatio lännen viimeiseksi yritykseksi viedä demokratian ilosanomaa ympäristöön, jossa länsi­maiseen elämäntapaan suhtaudutaan torjuvasti tai jopa vihamielisesti.

”Tuskin ainakaan, jos historiasta voidaan jotakin päätellä. Vastaavia oppi­tunteja on koettu niin lännessä kuin idässä aiemminkin, eikä niiden oppi ole kauaksi kantanut.”

”Aika näyttää, millainen isäntä uusi Taleban on Afganistanille. Jos ja näillä näkymin kun se ei ole vanhaa kummempi, edessä on ennen pitkää uusi kriisi, jonka seuraukset voivat näkyä länsimaissa muun muassa pakolais­virtoina, terroritekoina ja kasvavana huume­ongelmana. Pahimmassa tapauksessa ne tai jokin niistä voi laukaista jälleen jossakin uuden ’terrorisminvastaisen sodan’, jonka lopputulos on ennalta arvattavissa.”

”Mikä on Afganistanin opetus? Millaisia johto­päätöksiä siellä tehdyistä virheistä pitäisi tehdä? Tähän tuskin löytyy yhtä oikeaa vastausta, mutta yksi opetus voisi olla se, että laihoinkin neuvottelutulos on aina parempi kuin ampumalla saavutettu hetkellinen selkävoitto.”