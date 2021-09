Moni naistoimittaja piileskelee nyt perheineen etupäässä eri puolilla Kabulia ja yrittää pysytellä hengissä.

Afganistan on vuosia ollut Suomen tärkein kehitysyhteistyökohde, ja avun on sanottu kohdistuvan erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen.

Suomalaiset naistoimittajat ovat yli kymmenen vuoden ajan kouluttaneet vapaaehtoisina afganistanilaisia naistoimittajia Learning Together -hankkeessa kehittymään toimittajan ammatissa ja tiedostamaan tasa-arvon, ihmisoikeuksien sekä koulutuksen merkitys tytöille ja naisille – Suomen kehitysyhteistyön linjausten mukaisesti. Koulutuksen painopiste on koko ajan ollut niissä käytännön journalismin kysymyksissä, joita afgaanitoimittajat ovat itse esittäneet.

Afganistanissa naisten lukutaitoprosentti on alhainen ja radio on ollut toimiva tiedonvälittäjä. Naistoimittajien vetämät radiokanavat ovat toimineet vuosikymmeniä eri puolilla maata.

Näiden rohkeiden afgaaninaistoimittajien oma koulutus on usein varsin puutteellinen, ja Suomen kouluttamat afgaaninaistoimittajat ovat koulutuksen ansiosta kehittyneet ja rohkaistuneet ammatillisesti. He ovat radio- ja tv-ohjelmissaan sekä lehtijutuissaan puhuneet naisten oikeuksien puolesta, rohkaisseet muita naisia viemään tyttärensä kouluun ja vaatineet naisille puheoikeutta asioista päätettäessä.

Ulkoministeriö on rahoittanut koulutusta yhdeksän vuoden ajan. Koulutuksiin on osallistunut useita satoja naistoimittajia, ja heistä osa on koulutettu kouluttamaan lisää naistoimittajia. Tavoitteena on ollut median mahdollisimman luotettava tiedonvälitys.

Nyt valtaan noussut Taleban pitää näitä rohkeita naistoimittajia uhkana sortojärjestelmälleen. Taleban kiertää jo talosta taloon nimilistojen kanssa, ja Suomen kouluttamien naisten nimiä on näillä listoilla. Moni naistoimittaja piileskelee nyt perheineen etupäässä eri puolilla Kabulia ja yrittää pysytellä hengissä.

Suomen hallitus on ollut tietoinen siitä hengenvaarasta, johon naistoimittajat ovat joutuneet. Tästä huolimatta Suomi jätti kouluttamansa naiset tylysti oman onnensa nojaan – heille ei löytynyt sijaa evakuointilennoilta.

Me vetoamme Suomen hallitukseen, että se kantaa moraalisen vastuunsa ja tarjoaa turvan noin kymmenelle kaikkein suurimman uhan alla olevalle naistoimittajalle.

Eeva Koskinen

Shakiba Adil

Kirsi Mattila

Learning Together -verkoston puolesta

