Keskuspuiston latureittien suunnittelu on kesken

Kuninkaantammentie on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, mikä huomioidaan suunnittelussa luontoarvojen lisäksi.

Hannu Tuominen toivoi (HS Mielipide 27.8.), että Kuninkaantammentien lähelle kaavailtu uusi hiihtolatu suunniteltaisiin tavalla, joka ei hävitä metsää. Hän oli kiinnittänyt huomiota alueelle tehtyihin maastomerkintöihin.

Kuninkaantammentien nykyisen latureitin tilalle suunnitellaan parhaillaan korvaavaa latureittiä, jonka on tarkoitus kulkea Pitkäkosken kohdalla Kuninkaantammentien eteläpuolella. Pitkäkosken itäpuolella reitin on tarkoitus yhdistyä peltolatuihin. Samanaikaisesti suunniteltavana on myös toinen uusi latureitti, jota sovitetaan Paloheinän majan länsipuolella olevaan ulkoilureitistöön. Maastossa olevat merkinnät liittyvät näiden latureittien suunnitteluun.

Latureittien sijaintia ja leveyttä tullaan tarkentamaan tänä syksynä. Latujen linjausten vaihtoehdot tarkastellaan vielä huolella, ja tavoitteena on valita talviulkoilijoita palveleva mutta samalla mahdollisimman vähän puiden kaatamista vaativa ratkaisu. Reitit sijoitetaan luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. Kuninkaantammentie on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, mikä huomioidaan suunnittelussa luontoarvojen lisäksi.

Suunnittelun edetessä asukkaat voivat antaa suunnitelmasta palautetta Kerrokantasi-palvelussa ennen päätöksentekoa. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi syksyn aikana, jotta uudet latureitit saataisiin käyttöön tulevana talvena.

Latureittien suunnittelu perustuu viime vuonna hyväksyttyyn Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelmaan, jossa on linjattu, että Kuninkaantammentie (eli Pitkäkosken ja Niskalan välinen ulkoilureitti) sekä Paloheinän majan länsipuolella oleva latuyhteys muutetaan ympärivuotisiksi kävely- ja pyöräilyreiteiksi.

Taustalla on kaupungin vuosien varrella saama asukaspalaute, jossa on toivottu lisää käveltäviä ja pyöräiltäviä talviulkoilureittejä Keskuspuiston pohjoisosaan. Kuninkaantammentien muuttamista talvipyöräily ja -kävelyreitiksi puoltaa myös aiempi päätös siitä, että se on osa Helsingin pyöräliikenteen tavoiteverkkoa.

Katriina Arrakoski

puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön päällikkö

Jussi Luomanen

kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki

