Jos lapsen edun ensisijaisuus otettaisiin vakavasti, Suomen nykyinen koronastrategia käännettäisiin päälaelleen.

Koronaviruspandemia on varjostanut maailmaa jo puolitoista vuotta. Suomessa kriisi on koetellut talouden, palvelu­järjestelmän ja väestön sietokykyä. Kriisi on asettanut lapsen oikeudet tulikokeeseen, ja pandemian yhä jatkuessa lapsen oikeuksien kipupisteet ovat tulleet näkyviksi.

Tiukoissa päätöksentekotilanteissa on toistuvasti unohdettu, että kaikkien viran­omaisten ja lainsäädäntöelinten tulee toimissaan ottaa ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje sivuutettiin, vaikka se muistutti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittavan yleisperiaatteen olemassaolosta.

Kun rajoituksista pandemian alkuvaiheessa päätettiin, ne kohdistuivat lapsiin ja nuoriin, vaikka virus ei tuolloin muodostanut heille merkittävää uhkaa. Ratkaisua perusteltiin tarpeella suojella riskiryhmiä ja ikääntyneitä.

Nyt kun lapsille vaarallisuudeltaan toistaiseksi tuntematon virusvariantti leviää etenkin rokottamattomien lasten ja nuorten keskuudessa, rajoituksia ollaan purkamassa. Rokottamattomiin on viitattu marginaali­ryhmänä, vaikka pelkästään rokottamattomia lapsia on 600 000. Lasten ja nuorten suojelu väistyy muiden etujen tieltä.

Jos lapsen edun ensisijaisuus otettaisiin vakavasti, nykyinen strategia käännettäisiin päälaelleen: rajoituksia asetettaisiin ja purettaisiin siten, että lapsen oikeudet turvattaisiin aina.

Pandemian kuluessa suhtautuminen lasten yhdenvertaisuuteen on ollut yliolkaista. Erilaisia toimia on perusteltu enemmistön edulla: valtaosa lapsista pärjää etä­opetuksessa, ei sairastu vakavasti tai voi tavata läheisiään normaalisti. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset, kuten vammaiset, riskiryhmiin kuuluvat, laitoksissa asuvat, paperittomat ja vankien lapset, on unohdettu. Kuitenkin kaikissa ratkaisuissa tulee huolehtia myös vähemmistöön kuuluvien lasten oikeuksista.

Pandemian aikana korostuu lapsen oikeus terveyteen ja kehitykseen. Neuvola- ja koulu­terveydenhuolto ovat vaikeuksissa, kun ammattilaisia siirretään koronatoimiin. Sairauksia jää havaitsematta ja niiden ehkäisy tekemättä. Nuorten psyykkiset ongelmat, jotka olivat jo ennen pandemiaa hälyttävän yleisiä, ovat lisääntyneet.

Pandemian aikaiset rajoitukset ovat johtaneet globaaliin sivistyksen kriisiin. YK-järjestöt WHO, Unesco ja Unicef ovat vaatineet, että koulutuksen jatkumisen tulee olla pandemia-ajan ratkaisujen keskiössä. Myös Suomessa lasten oppimiserot ovat kasvaneet. Varhais­kasvatus on muuttunut katkonaiseksi, monen peruskoulu on ollut siirtymistä karanteeniin ja takaisin, ja toisen asteen sekä korkea­koulujen opiskelijat ovat olleet joillain alueilla etäopetuksessa koko viime lukuvuoden. Lasten sosiaalinen kehitys, yhteisöjen jäseneksi ja kansalaiseksi kasvaminen, on saanut osakseen vain vähän huomiota.

Näkyväksi on tullut kyvyttömyytemme ottaa lasten näkemyksiä huomioon ja kunnioittaa lasten oikeutta osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Lasten näkemykset otetaan huomioon vain, kun ne ovat linjassa aikuisten näkemysten kanssa. Koronarokotukset aloittivat keskustelun siitä, tuleeko harkittuun päätöksentekoon kykenevän lapsen itse­määräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioittaa.

Lasten näkemysten huomioon ottaminen liittyy laajemminkin lasten osallistumis­oikeuteen. Pandemia-ajan normeja muotoiltaessa lasten mielipiteitä on selvitetty harvoin. Samalla on unohdettu lasten oikeus tietoon. Kansallista viestintää viruksesta, sen ehkäisystä tai korona­strategiasta on kohdistettu lapsille hyvin vähän.

Kun YK:n lapsen oikeuksien sopimus Suomessa vuonna 1991 ratifioitiin, lama vaikeutti sopimuksen toimeenpanoa merkittävästi. Viime talvena lapsen oikeuksissa otettiin uusi edistysaskel: parlamentaarisen komitean laatima kansallinen lapsistrategia hyväksyttiin.

Nyt on huolehdittava, ettei 30 vuoden takainen tragedia toistu. Lapsi­strategian toimeenpano ei saa jäädä pandemian jalkoihin. Näkyviksi tulleet lapsen oikeuksien kipupisteet alleviivaavat strategian tavoitetta luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi.

Elina Pekkarinen

Kirjoittaja on lapsiasiavaltuutettu.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.