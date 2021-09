Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa Metsähallituksen strategiaa.

WWF Suomen Liisa Rohweder ja Mai Suominen toivat mielipidekirjoituksessaan (HS 31.8.) esiin huolen valtion maiden arvokkaiden luonnonmetsien tilasta ja myrskytuhopuiden korjaamisesta arvokkaista metsistä. Jaamme huolen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä, minkä vuoksi teemme Metsähallituksessa aktiivisesti töitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Suomen metsillä on pitkäaikainen ja laaja käyttöhistoria. Luonnontilaiset valtion metsät on suojeltu vuosikymmenten aikana useilla luonnonsuojeluohjelmilla tai siirretty toiminnan ulkopuolelle alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä. Metsiä, joissa ihmisen toiminta kaskeamisen, tervanpolton, metsätalouden tai muun maankäytön seurauksena ei näkyisi, ei juuri ole. Suomen metsien muutokset tunnetaan hyvin esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointien johdosta.

Metsähallitus ei hävitä luonnontilaisia metsiä. Luonnontilaiseksi ei voida katsoa metsää, joka on ihmisen perustama, jossa puuston luontaisia puulajisuhteita on taimikonhoidolla tai hakkuin muutettu, metsää on lannoitettu tai metsä on ojitettu.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa Metsähallituksen strategiaa. Metsien käytössä huomioitavia lajeja esiintyy monenlaisissa metsissä, vanhojen metsien lisäksi myös nuorissa talousmetsissä. Metsäsuunnittelun yhteydessä löytyvät monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet rajataan metsätaloustoiminnan ulkopuolelle. Seuraamme ja mittaamme monimuotoisuuden kehittymistä valtion mailla ja raportoimme siitä vuosittain.

Juhannusviikolla riehunut myrsky aiheutti runsaasti myrskytuhoja valtion metsissä Kainuussa ja Koillismaalla. Laki metsätuhojen torjunnasta ja hyvä metsänhoito velvoittavat korjaamaan kaatunutta puustoa hyönteistuhojen välttämiseksi. Laki kuitenkin mahdollistaa jättämään korjaamatta osan puustosta, ja näin monin paikoin tehdäänkin.

Monimuotoisuutta lisäävän lahopuun määrä kasvaa myrskytuhojen vuoksi merkittävästi, koska yksittäisiä puita ja laajempia kohteita jää paljon korjaamatta. Emme korjaa myrskytuhopuita suojeluun varatuilta alueilta emmekä boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta ilman esimerkiksi turvallisuusnäkökohtiin liittyvää syytä.

Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen on osa kestävää metsätaloutta. Otamme valtion talousmetsissä huomioon tiedossa olevat lajiesiintymät ympäristöohjeidemme mukaisesti. Käynnistimme alkukesästä kunnianhimoisen hankkeen, jonka tavoitteena on huomioida uhanalaisten lajien esiintymät yhä paremmin valtion metsien suunnittelussa ja käytössä.

Hannu Lehtonen

metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja

Metsähallitus, Metsätalous oy

