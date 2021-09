Ihminen on pohjimmiltaan hyvä, vaikka välillä sitä on vaikea uskoa

Julkisuudessa yltyvä viha ja epäluulo ihmisiä kohtaan alkaa jo uuvuttaa.

Olen monen mielestä varmasti naiivi, mutta uskon ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää.

Jos joku törttöilee, ajattelen yleensä ensimmäisenä, että hän teki harmillisen virheen, toimi ymmärtämättömästi, tai että ehkä hänellä oli huono päivä. (Myönnetään, poikkeuksiakin on.)

Olen havahtunut omaan ajatusmalliini, kun somessa ja ylipäänsä julkisuudessa on tuntunut vallitsevan entistä pahempi lynkkausmieliala, joka on hämmentänyt minua.

Virheen taustalla on varmasti salaliitto. Epäonninen sanavalinta tarkoittaa, että on pahuuden asialla. Poliitikkoparat vasta saavatkin tuta, että mokata ei saa!

Työpöydälläni on jo vuoden odottanut tietokirjailija Rutger Bregmanin teos Hyvän historia (Atena 2020), joka lupaa osoittaa, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Julkisuudessa vellovan raivon uuvuttamana avasin sen vihdoin.

Kirja on epätasainen, mutta siellä on monta oivallusta. Usein sieltä on nostettu tämä tarina:

Vuonna 1965 kuusi teini-ikäistä poikaa haaksirikkoutui keskellä Tyyntä valtamerta. Tuloksena ei ollut Kärpästen herran toisinto, vaan pojat selvisivät sovussa autiolla saarella 15 kuukautta.

Tarinaa on hämmästelty laajasti. Miten tämä on mahdollista?

Kun pojille tuli erimielisyyksiä, kiistakumppanit erotettiin toisistaan muutamaksi tunniksi. Siinä ajassa he yleensä leppyivät.

Miettimisaikaakin tärkeämpää oli toki kohtaaminen.

Tätä on toisteltu internetin keksimisen jälkeen loputtomiin, mutta korona-aikana oppi tuntuu kadonneen monien mielistä. Netissä on erilaista huudella asiattomuuksia kuin kasvotusten, ja joskus kannattaisi rauhoittua hetki.

Tavallaan ymmärrän tuohtujia. Kun tapaamisia on enemmän tai vähemmän rajoitettu pitkään, monelle sosiaalisesta mediasta on tullut kanava saada ylipäänsä kontakti kehenkään. Kun ennen saattoi puuskahtaa työkaverille jonkun urpoudesta, nyt se puuskahdus voi päätyä someen, jossa se saa seurakseen eri- ja samanmielisten, yksinoloon tylsistyneiden ihmisten haukkumisketjun.

Reaktiot varmasti tuntuvat hyvältä, mutta samalla voimistuu tunne siitä, että ihmiset ovat oikeastaan aika ikäviä.

”Heti kun me uskomme, että useimmat ihmiset ovat kunnollisia, kaikki muuttuu”, kirjoittaa Bregman.

Olemme yhdessä tällä samalla pallolla, ihan kuin autiosaaren pojat. Kun kohtaamiset jälleen lisääntyvät, voisiko hyvyyteen uskominen viimein voittaa?

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimituksen esihenkilö.