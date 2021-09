Kyttyrälohen leviämistä tuskin pystytään estämään.

Hieman ennen Neuvostoliiton hajoamista länsimaista oli mahdollisuus tehdä kalastusretkiä Kuolan niemimaalle. Kävin siellä kolme kertaa heti mahdollisuuden avauduttua. Tämän jälkeen matkat kallistuivat rajusti amerikkalaisten löydettyä Varzina- ja Ponoijoen.

Ensimmäinen matkani, jolloin tulimme Kantalahteen junalla Murmanskista, oli erikoinen kokemus. Aluksi Kolvitsajoella Atlantin lohi ei päässyt nousemaan, koska joen alajuoksu oli täynnä kyttyrälohta. Kyttyrälohen nousu päättyi ensimmäiseen jykevään koskeen, jonka suvanto oli huttuna lohia ja salakalastajia.

Lohta meni organisoidusti suuret määrät Moskovan herkuttelijoiden suihin. Murmanskin miliisit pyrkivät pitämään paikalliset kurissa. He eivät kuitenkaan onnistuneet, vaikka joella ammuttiin kovillakin, mikä tallentui ryhmämme oululaisten tekemään mainioon videoon. Kyttyrälohia tuli valtavasti, ja annoimme niitä auliisti paikallisille asukkaille. Atlantin lohiakin saimme joesta kohtuullisesti kalareissumme lopussa. Tuolla reissulla annoimme kyttyrälohelle oman lempinimemme ”gorpa”.

Aluksi emme oikein erottaneet kyttyrälohta Atlantin lohesta, titistä. Titti on pienin Atlantin joen lohinimityksistä ja nimi tulee saamen kielestä. Yli kaksikiloinen Tyynenmeren kyttyrälohi alkaa kasvattaa kyttyrää, jolloin eron huomaa selvästi. Parikiloisen kalan erotti heti titistä, koska kyttyrälohella oli musta kielenpää ja kitalaki ja titillä valkoinen.

Vieraslaji on myös kuningasrapu, joka on edennyt vääjäämättömästi pitkin Ruijan rannikkoa. Olen aikanaan itsekin pyydystänyt kuningasrapuja. Tänä päivänä norjalaiset hyödyntävät ravun sen hyvän maun ja kalliin hinnan vuoksi. Saamani tiedon mukaan ulkomaalaisilta ravun pyytäminen on kielletty suuren sakon uhalla. Vuosien aikana ravun pyytämiseen on ollut monia eri säännöksiä aivan samoin kuin kalastuksenkin osalta.

Kyttyrälohi on levinnyt jo Tenojoelle enkä usko, että sen eteneminen onnistutaan pysäyttämään, vaikka sitä toivonkin. Lohiloisen pysäyttämisessä on onnistuttu, vaikkakin äärimmäisen rajuin keinoin. Välineiden desinfiointi on tätä päivää niin tunturissa kuin joellakin.

Kävin ensimmäisen kerran Hammerfestissä vuonna 1958 vanhempieni kanssa. Sen jälkeen olen käynyt Ruijassa ja Suomen Lapissa 50 vuoden aikana, keväisinkin pilkillä 30 vuoden ajan. Olen tehnyt useita kalastusreissuja lapsenlapseni kanssa Ruijaan. Pojan saamat ensimmäiset lohikalat olivat puronieriöitä, mikä on edelleenkin elävä vieraslaji, joka vei elintilaa taimenelta, ja tämän seurauksena istutukset lopetettiin.

Edelleen poika on sitä mieltä, ettei hän ole koskaan syönyt niin hyvää kalaa kuin puronieriä, vaikka hän on saanut myös Tenon titin.

Heikki Tenhovirta

Taipalsaari

