Ilta-Sanomat toteaa, että viime päivinä on keskusteltu nuorten työntekijöiden asemasta palvelualalla.

”Kritiikin kohteena on ollut erityisesti pika­ruoka­ketju Hesburger.”

”Yhtiö aloitti mainoskampanjan, jossa kertoi olevansa vastuullinen työnantaja. Sosiaalinen media alkoi täyttyä viesteistä yhtiön entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä – viesteistä välittyi kuva kaikkea muuta kuin vastuullisesta työnantajasta.”

”Hesburgerin perustajan ja hallituksen puheen­johtajan Heikki Salmelan ensi reaktio oli kieltäytyä uskomasta asioita. Sittemmin hän on muuttanut kantaansa, pyytänyt anteeksi ja luvannut selvittää ongelmat. Maanantaina illalla A-studiossa istui haastateltavana toisenlainen Salmela. Nyt hän sanoi, että esimiehille tulee noutaja, jos väärinkäytöksiä esiintyy.”

”Salmelalta on nyt nähty koko kierros kieltämisestä anteeksipyynnön kautta pelolla johtamiseen.”

”Hesburger on kuitenkin vain yksi, joskin hyvin ikävä, esimerkki. Keskeistä on se, että nuorten siirtymisen työelämään pitäisi sujua siten, että työ­elämä näyttää, jos ei nyt parhaimmat, niin kuitenkin hyvät puolensa. Me nimittäin tarvitsemme yhteiskuntana sitä, että nuoret tuntevat työelämän omakseen. Palvelualat ovat hyvin usein se ala, jonka kautta työelämään tullaan.”

”Pelisääntöjä on noudettava puolin ja toisin. Nyt kuulee liian usein työn­antajien kertomuksia siitä, että osa nuorista työn­tekijöistä ei saavu työ­paikalle vuoron alkaessa, vaan sitten kun he ovat heränneet.”

Keskisuomalainen osallistuu työoloja koskevaan keskusteluun.

”Työ on raskasta ja välillä ikävääkin, mutta silti pitäisi huolehtia siitä, että työolot ovat kunnossa. Se on työnantajien velvollisuus. Hyvä työympäristö ja hyvät työolot ovat työntekijöiden ja työnantajien yhteis­toiminnan ansiota.”

”Jos jokin työnantaja tai ala ei pysty tarjoamaan kunnollisia työoloja, se johtaa todennäköisesti hiljalleen vaikeuteen saada työntekijöitä. Työ­voima­pulasta voi näillä aloilla tulla pysyvää.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että työvoima­pulasta on nopeasti tullut yksi Suomen talouden kasvun suurimmista esteistä.

”Ensi viikon budjettiriihessä työllisyystoimiin pitäisikin panostaa ja kunnolla, ilmasto­asioiden ohella. Työvoiman liikkuvuutta voitaisiin esimerkiksi helpottaa ja varain­siirto­veroa keventää asunnonvaihdon yhteydessä. Niin ikään tarjolla on vaihtoehtoja lähtien aikuiskoulutuksen paremmasta kohdentumisesta ja sosiaaliturvan muuttamisesta entistä kannustavammaksi.”